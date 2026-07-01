Nachwuchsförderung im deutschen Eishockey wird neu strukturiert: DEB setzt bei Vereinsbetreuung künftig auf regionale Struktur

Neuss. (PM DEL/ PM DEB / PM DEL2) Die Nachwuchsförderung im deutschen Eishockey wird neu strukturiert.

Mit Wirkung zum heutigen 1. Juli 2026 stellt der Deutsche Eishockey Bund e.V. (DEB) die Vereinsbetreuung auf ein regionales Konzept um, mit dem die insgesamt sechs Vereinsbetreuer die Clubs durch erheblich kürzere Wege deutlich enger begleiten und beraten können.

Eine führende Rolle wird in der neuen Struktur Uli Liebsch übernehmen, der bislang zwölf Jahre lang als Nachwuchskoordinator im Förderverein Deutscher Eishockey Nachwuchs e.V. für die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) zuständig war.

Der 59-jährige ehemalige Profi hat künftig gemeinsam mit Florian Ondruschka, dem Cheftrainer Talent- und Vereinsbetreuung des DEB, die fachliche Leitung und Koordination der Vereinsbetreuung inne.

„Mit dem Start der neuen regionalen Vereinsbetreuung setzen wir einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des deutschen Eishockey-Nachwuchses“, sagt Liebsch, der das 5-Sterne-Programm im Förderverein maßgeblich mitentwickelt hatte und bisher den Stammvereinen den 14 Clubs aus der PENNY DEL mit Rat und Tat in der Nachwuchsarbeit zur Seite stand.

Diese Aufgabe werden in der neuen Struktur künftig vor allem die regionalen Vereinsbetreuerinnen und -betreuer übernehmen. Zu ihnen gehören neben Liebsch und Ondruschka ab heute Markus Gleich, der bisher die Betreuung der DEL2-Clubs verantwortet hat, Julia Zorn, ehemalige Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Danny Pyka, der viele Jahre im Nachwuchsbereich der Eisbären Berlin tätig war, und die ehemalige Landestrainerin von Nordrhein-Westfalen, Anja Strohmenger.

„Ich werde aber darüber hinaus auch in Zukunft gemeinsam mit dem jeweiligen Regionalbetreuerinnen und -betreuern für die Zertifizierung der Clubs aus der PENNY DEL beim 5-Sterne-Programm verantwortlich sein und gleichzeitig auch die Planung und Durchführung der Future Camps in der PENNY DEL fortsetzen“, erklärt Liebsch.

Der Neuausrichtung ging ein intensiver Abstimmungsprozess zwischen dem DEB, der PENNY DEL, der DEL2 und dem Förderverein Deutscher Eishockey Nachwuchs voraus. Gemeinsam wurde ein regionales Betreuungssystem entwickelt, in dem die Vereine ligenunabhängig auf Basis regionaler Zuständigkeit begleitet werden.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der neuen Struktur einen großen Schritt in die richtige Richtung machen und freuen uns besonders, dass Uli Liebsch, der über viele Jahre einen überragenden Job in der PENNY DEL gemacht hat, dabei eine zentrale Rolle spielen wird“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

„Dass er darüber hinaus beim 5-Sterne-Programm und den Future Camps auch weiterhin mit unseren 14 Clubs zusammenarbeiten wird, freut uns besonders.“

Florian Ondruschka, DEB-Cheftrainer Talent- und Vereinsbetreuung: „Mit der neuen Struktur schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Vereine noch individueller und enger begleiten zu können. Die regionale Aufteilung sorgt für kürzere Wege und eröffnet mehr Zeit für die eigentliche Arbeit in den Vereinen. Gleichzeitig haben wir unser Team mit erfahrenen Persönlichkeiten verstärkt, die unterschiedliche Kompetenzen und wertvolle Perspektiven einbringen. Nun gilt es, die neuen Strukturen im Alltag mit Leben zu füllen und die Zusammenarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Vereine und des deutschen Eishockeys insgesamt leisten.“

DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch verabschiedet Markus Gleich mit großem Dank: „Markus war immer ein hochprofessioneller und engagierter Mitarbeiter, der sich wesentlich an den Stammvereinen unserer DEL2-Clubs eingebracht hat. In den letzten drei Jahren hat er die Stammvereine auch in Absprache mit den Proficlubs in ihrer Arbeit an den Standorten weiterentwickelt und sich auch gegenüber den Arenabetreibern für die benötigten Eiszeiten stark gemacht. Für seinen tollen Einsatz im Team der DEL2 gilt ihm mein ausdrücklicher Dank. Wir wünschen ihm bei seiner neuen, zentralen Aufgabe beim DEB den bestmöglichen Erfolg.“

Markus Gleich denkt gern an seine Arbeit in der DEL2 zurück: „Ich möchte mich ganz herzlich bei der DEL2 und insbesondere bei René Rudorisch für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken sowie für die Möglichkeit, mich hier persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Die Aufgabe im Bereich der Trainer- und Standortentwicklung beinhaltet eine große Verantwortung gegenüber der Liga und vor allem dem deutschen Eishockey-Nachwuchs. Ein großer Dank gilt auch allen DEL2-Profistandorten und deren Nachwuchsabteilungen. Die Zusammenarbeit war stets hochprofessionell und von großem Vertrauen geprägt.“

Auch nach dem Wechsel von Markus Gleich bleibt die Förderung des Nachwuchses eine tragende Säule der DEL2 Ligaorganisation. Die DEL2 wird sich über ihre und die verbandsbezogenen Fachkommissionen und Ausschüsse auch weiterhin intensiv für eine verbesserte Nachwuchsarbeit und optimierte Rahmenbedingungen im deutschen Eishockey stark machen.

369 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro