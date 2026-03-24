Nachwuchscups bei den Starbulls – Eishockey, Teamgeist und große Begeisterung zum Saisonabschluss

Rosenheim. (PM Starbulls) Mit dem Ende der Eishockeysaison beginnt beim Nachwuchs der Starbulls Rosenheim eine ganz besondere Zeit: die traditionellen Nachwuchscups.

Von der U7 bis zur U13 verwandelt sich das ROFA-Stadion in den kommenden Wochen in eine Bühne für Begeisterung, Teamgeist und packende Spiele – ein echtes Highlight für Spieler, Trainer, Eltern und Fans.

Den Auftakt macht am Sonntag, den 29. März, die U7 mit dem beliebten Mitea Cup. Von 8:00 bis 15:00 Uhr gehört das Eis ganz den jüngsten Starbulls. Für viele Kinder sind es die ersten großen Turniererfahrungen – umso größer sind die Freude, der Stolz und die Begeisterung. Hier steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern der Spaß am Spiel, das gemeinsame Erlebnis und die ersten Schritte im Eishockeysport.

Weiter geht es am Mittwoch, den 8. April, wenn die U13 ihren Prechtl Cup austrägt. Von 9:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Zuschauer hochklassiger Nachwuchssport mit viel Tempo, Technik und Spannung. Die Spieler zeigen hier bereits eindrucksvoll ihr Können und sorgen für mitreißende Spiele auf hohem Niveau.

Ein weiteres Highlight folgt am Samstag, den 11. April, mit dem legendären Hilger Cup der U9. Von 9:00 bis 18:00 Uhr steht das ROFA-Stadion ganz im Zeichen der jüngeren Jahrgänge. Mit viel Energie, Einsatz und strahlenden Gesichtern kämpfen die Teams um jeden Puck – und sorgen gleichzeitig für eine Atmosphäre, die von Freude und Begeisterung geprägt ist.

Den Abschluss der Turnierserie bildet am Samstag, den 18. April, der Lindlacher Cup der U11. Auch hier dürfen sich die Besucher auf spannende Spiele, viel Einsatz und tolle Aktionen auf dem Eis freuen. Die U11-Spieler verbinden bereits spielerisches Können mit großem Teamgeist und sorgen für ein würdiges Finale der Nachwuchscups.

Doch die Turniere bieten weit mehr als nur Eishockey: Rund um das Eis erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit vielfältigen Verpflegungsangeboten, die bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen beliebt sind. Zudem sorgt eine Tombola mit attraktiven Preisen für zusätzliche Spannung abseits des Eises.

Was die Nachwuchscups der Starbulls besonders macht, ist die einzigartige Atmosphäre: Spaß, Freude, Teamgeist und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt. Spieler unterschiedlichster Altersklassen erleben gemeinsam unvergessliche Momente, knüpfen Freundschaften und wachsen sportlich wie menschlich weiter.

Die Nachwuchscups sind damit nicht nur ein sportlicher Abschluss der Saison, sondern auch ein echtes Fest des Eishockeys – getragen von Leidenschaft, Engagement und der großen Starbulls-Familie.