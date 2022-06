Nachwuchsarbeit wird in Regensburg weiter gestÃ¤rkt – Namhafte ehemalige Cracks werden in die TalentfÃ¶rderung eingebunden, neuer Aufgabenbereich fÃ¼r Stefan Schnabl

Regensburg. (PM Eisbären) Die Jungeisbären Regensburg erweitern ihr Trainerteam für die Saison 2022/2023. Ehemalige Eisbären Spieler bringen sich verstärkt als Trainer in die Vereinsarbeit...

Regensburg. (PM Eisbären) Die Jungeisbären Regensburg erweitern ihr Trainerteam für die Saison 2022/2023. Ehemalige Eisbären Spieler bringen sich verstärkt als Trainer in die Vereinsarbeit ein.

Der Eishockeystandort Regensburg hat sich schon immer über seine herausragende Nachwuchsarbeit definiert. Erst vor kurzem wurde dies erneut mit der erfolgreichen Zertifizierung mit 5 Sternen des DEB Nachwuchsprogramms bestätigt. Die Weiterentwicklung der gesamten Organisation steht nach dem Aufstieg der Eisbären Regensburg in die DEL2 umso mehr im Fokus. Auch die Jungeisbären Regensburg stellen Weichen für eine noch intensivere und professionellere Jugendarbeit. Besonders freut es uns, dass wir viele ehemalige Eisbären Spieler zu einer Mitarbeit im Verein gewinnen konnten.

Die Laufschule liegt weiterhin in den bewährten Händen von Julia Corres. Hier können sich auch Interessierte melden, die Eiskunstlauf nicht auf Leistungsbasis betreiben/erlernen wollen.

Nähere Informationen hierzu unter https://jungeisbaeren.de/lauflernschule/ bzw. unter https://jungeisbaeren.de/eiskunstlauf/

Ian Helmrath (Spieler der 1. Mannschaft von 2007 bis 2012) wird in der kommenden Saison die U9 der Jungeisbären übernehmen, zusammen mit Florian Adlhoch, der ebenfalls in der Jugend des EVR ausgebildet wurde. Zusätzliche Manpower bringt Dominik Edinger mit ein, der bereits im Vorjahr Co-Trainer der U9 war.

Mit Vitali Stähle steht in der U11 ein ehemaliger Profi der legendären „SOS-Reihe“ an der Bande und gibt sein Wissen und seine Fertigkeiten an das Team weiter.

Er wird in der U11 nach Bedarf von Philipp Grünbeck, Thomas Klisa und Martin Ritter unterstützt, die allesamt Spieler des EVR waren.

Die U13 und damit das Team, das Anfang 2023 am Bambiniturnier teilnehmen wird, wird von Andi Dörfler gecoacht, der bereits in jüngsten Jahren beim EVR aktiv war und hier auch seine eindrucksvolle Karriere als Profispieler beendet hat. Ihm zur Seite als Co-Trainer steht Philipp Grünbeck. Thomas Klisa, Martin Ritter und Thomas Weiss sind auch hier mit an Bord und sorgen dafür, dass die Mannschaft optimal trainiert werden kann.

In der U15 sowie in der U7 hat Ex-Top-Goalie Martin Cinibulk, ebenfalls mit EVR Vergangenheit, die Verantwortung und geht damit in eine weitere Saison als einer der hauptamtlichen Nachwuchstrainer der Jungeisbären. In der U15 wird Martin von Bogdan Selea unterstützt, der mehrere Jahre für die Eisbären in der zweiten Liga aktiv war.

Die U17 wird in der kommenden Saison von Chris Heid betreut, der durch seine Zeit mit den Eisbären in der zweiten Liga in Regensburg sesshaft geworden ist. Er kann auf eine eindrucksvolle Karriere als Spieler (u.a. deutscher Vizemeister mit Augsburg) wie auch als Trainer (u.a. Regensburg, Pfaffenhofen, Deggendorf) zurückblicken. Hier wird es sicherlich viele neue Impulse für die Mannschaft geben, die aktuell im Sommertraining zusätzlich von Jiri Dubsky unterstützt wird.

In der U20 konnten sich die Jungeisbären die Dienste des Kapitäns der Meistermannschaft von 2022 sichern. Nach seinem Karriereende bei den Eisbären Regensburg wechselt mit Peter Flache nun eine Gallionsfigur zu den Jungeisbären und wird seinen unglaublichen Erfahrungsschatz – mit vielen Jahren DEL und DEL2 – an die jungen Talente in Regensburg weitergeben.

Aufgrund der Umstrukturierungen bei den Jungeisbären kommt es auch zu Änderungen in der Eisbären GmbH, die für den Profispielbetrieb verantwortlich ist:

Stefan Schnabl, bisher Co-Trainer und sportlicher Leiter der Eisbären, wird künftig seinen Fokus auf die konzeptionelle Ausrichtung der Nachwuchsarbeit, die organisatorische Vereinsentwicklung sowie die strategische Talentförderung richten und die Standortentwicklung des Vereins weiter vorantreiben. Seine bisherigen Aufgaben als Sportlicher Leiter werden innerhalb der GmbH neu verteilt. Für die Position des Co-Trainers wird aktuell der Markt sondiert.