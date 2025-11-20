Nachwuchs trifft Profis bei besonderer Vorlese- und Mitmachaktion

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der Nachwuchsaktionswoche „Wir sind Eishockey“ und des bundesweiten Vorlesetags fand am gestrigen Nachmittag eine besondere Veranstaltung für den Starbulls-Nachwuchs statt.

Die Kinder aus der U7 und U9 durften an einer exklusiven Vorlesestunde teilnehmen, bei der Autorin Sabine Hahn aus ihrem beliebten Kinderbuch „Die Eishockey-Kids“ vorlas – und damit die jungen Zuhörer in eine spannende und humorvolle Welt rund um ihren Lieblingssport mitnahm.

Unterstützt wurde die Aktion von mehreren Profis aus dem DEL2-Team der Starbulls Rosenheim: Fabian Dietz, Johannes Achatz, Christopher Kolarz, Dominik Tiffels, Maximilian Adam und Joel Keussen. Auch sie hörten aufmerksam zu und stellten sich im Anschluss den vielen neugierigen Fragen der Kinder. Die Mischung aus Vorlesen, Gesprächen und gemeinsamen Erlebnissen sorgte für strahlende Gesichter und eine besondere Nähe zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft.

Nach der Lesung ging es für alle Beteiligten aufs Eis: Die Profis begleiteten das Training der Nachwuchsteams und unterstützten die Coaches der U7 und U9 direkt auf dem Eis. Die Kids erhielten wertvolle Tipps, jede Menge Motivation – und natürlich die Gelegenheit, ihre Stars hautnah in Aktion zu erleben.

„Solche Aktionen stärken nicht nur den Nachwuchs, sondern auch die Verbindung innerhalb unseres Vereins. Es ist uns ein großes Anliegen, den Kindern besondere Erlebnisse zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, dass sie ein wichtiger Teil unserer Starbulls-Familie sind.“ so Christoph Sinzinger, Content Marketing Manager der Starbulls Rosenheim.

Die Starbulls bedanken sich herzlich bei Sabine Hahn für die inspirierende Vorlesestunde sowie bei allen beteiligten Spielern und Nachwuchstrainern für ihren Einsatz. Die Aktion war ein weiteres Beispiel dafür, wie gelebte Nachwuchsarbeit im Verein aussehen kann – mit Herz, Gemeinschaft und echter Begeisterung für den Sport.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!