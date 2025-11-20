Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Nachwuchs trifft Profis bei besonderer Vorlese- und Mitmachaktion
Starbulls Rosenheim

Nachwuchs trifft Profis bei besonderer Vorlese- und Mitmachaktion

20. November 20251 Mins read51
Share
Vorlesetag - © Christoph Sinzinger
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der Nachwuchsaktionswoche „Wir sind Eishockey“ und des bundesweiten Vorlesetags fand am gestrigen Nachmittag eine besondere Veranstaltung für den Starbulls-Nachwuchs statt.

Die Kinder aus der U7 und U9 durften an einer exklusiven Vorlesestunde teilnehmen, bei der Autorin Sabine Hahn aus ihrem beliebten Kinderbuch „Die Eishockey-Kids“ vorlas – und damit die jungen Zuhörer in eine spannende und humorvolle Welt rund um ihren Lieblingssport mitnahm.

Unterstützt wurde die Aktion von mehreren Profis aus dem DEL2-Team der Starbulls Rosenheim: Fabian Dietz, Johannes Achatz, Christopher Kolarz, Dominik Tiffels, Maximilian Adam und Joel Keussen. Auch sie hörten aufmerksam zu und stellten sich im Anschluss den vielen neugierigen Fragen der Kinder. Die Mischung aus Vorlesen, Gesprächen und gemeinsamen Erlebnissen sorgte für strahlende Gesichter und eine besondere Nähe zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft.

Nach der Lesung ging es für alle Beteiligten aufs Eis: Die Profis begleiteten das Training der Nachwuchsteams und unterstützten die Coaches der U7 und U9 direkt auf dem Eis. Die Kids erhielten wertvolle Tipps, jede Menge Motivation – und natürlich die Gelegenheit, ihre Stars hautnah in Aktion zu erleben.

„Solche Aktionen stärken nicht nur den Nachwuchs, sondern auch die Verbindung innerhalb unseres Vereins. Es ist uns ein großes Anliegen, den Kindern besondere Erlebnisse zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, dass sie ein wichtiger Teil unserer Starbulls-Familie sind.“ so Christoph Sinzinger, Content Marketing Manager der Starbulls Rosenheim.

Die Starbulls bedanken sich herzlich bei Sabine Hahn für die inspirierende Vorlesestunde sowie bei allen beteiligten Spielern und Nachwuchstrainern für ihren Einsatz. Die Aktion war ein weiteres Beispiel dafür, wie gelebte Nachwuchsarbeit im Verein aussehen kann – mit Herz, Gemeinschaft und echter Begeisterung für den Sport.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

419
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Herne: Drei Spiele in fünf Tagen – erst Piranhas, dann Eisbären und Icefighters

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Starbulls Rosenheim

DEL2 Topspiel am Freitag: Starbulls Rosenheim empfangen Tabellenführer Krefeld Pinguine

Am Freitag treffen die Starbulls Rosenheim am 17. Spieltag der DEL2 auf...

By20. November 2025
Eisbären RegensburgStarbulls Rosenheim

Fast ausverkaufte Donau-Arena beim Heimsieg Regensburgs über Starbulls – emotionale Verabschiedung von Korbinian Schütz

Regensburg. (PM Eisbären) Kein Gegentor gegen den Tabellenzweiten: Mit dem 3:0-Heimsieg (1:0/0:0/2:0)...

By17. November 2025
Bietigheim SteelersStarbulls Rosenheim

Mühevolles 4:3 gegen Bietigheim – Starbulls Rosenheim fighten sich auf Platz zwei!

Rosenheim. (PM Starbulls) Zwei Drittel lang deutete alles auf einen unspektakulären, aber...

By15. November 2025
Starbulls Rosenheim

Freitags-Heimspiel und Sonntags-Revanche: Starbulls sind heiß!

Rosenheim. (PM Starbulls) Drei Wochen nach dem spektakulären 3:2-Overtimesieg gegen Tabellenführer Kassel...

By13. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten