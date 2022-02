Nachwuchs-Ligen: Relegationsrunden abgesagt, Abstieg ausgesetzt

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) als Organisator des Spielbetriebs in den Nachwuchs-Spielklassen folgt den Empfehlungen des Nachwuchs- und Leistungssport-Ausschusses und setzt...

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) als Organisator des Spielbetriebs in den Nachwuchs-Spielklassen folgt den Empfehlungen des Nachwuchs- und Leistungssport-Ausschusses und setzt den Abstieg zum Ende dieser Saison aus.

Dabei geht es vor allem darum, eine Verzerrung des Wettbewerbs zu vermeiden, da die Aussicht auf einen fairen und reibungslosen sportlichen Wettkampf derzeit nicht gegeben ist.

Die Mitglieder der beiden Ausschüsse hatten in ihren Sitzungen in der vergangenen Woche die Empfehlung ausgesprochen, die Relegationsrunden in den Altersklassen der U20 und U17 abzusagen und damit gleichzeitig den Abstieg zum Ende der Saison 2021/22 auszusetzen, jedoch aber Aufstiege innerhalb der DEB-Ligen sowie von den Landesverbänden nach oben weiterhin zu ermöglichen.

Dennoch wird die Saison an dieser Stelle nicht abgebrochen. Die verbleibenden Hauptrundenspiele sollen nachgeholt und zusätzlich Freundschaftsspiele durchgeführt werden, um die Sportler*innen so lange wie möglich im Spielbetrieb halten und allen Spieler*innen trotz allem Spielpraxis zu ermöglichen.

U20 DNL Division 1: Das Hauptrundenende am 20. Februar 2022 bleibt bestehen. Die Playoffs für die Plätze 1-6 starten wie geplant am 23. Februar 2022.

Einigung zwischen DEL und DEL2: In dieser Saison wird es nur einen Absteiger statt zwei geben. Die sportliche Qualifikation des Meisters der DEL2 bleibt unberührt.

Ein vernünftiger Kompromiss

Man hätte bei zwei Absteigern bleiben sollen

Pre-Playoff Serie 1: Eisbären Juniors Berlin – Augsburger EV

Spiel 1: 24.02.2022 18:00 Uhr Augsburger EV – Eisbären Juniors Berlin

Spiel 2: 26.02.2022 16:00 Uhr Eisbären Juniors Berlin – Augsburger EV

Spiel 3: 27.02.2022 10:00 Uhr Eisbären Juniors Berlin – Augsburger EV*

Pre-Playoff Serie 2: Jungadler Mannheim – EV Landshut

Spiel 1: 23.02.2022 19:30 Uhr EV Landshut – Jungadler Mannheim

Spiel 2: 26.02.2022 16:45 Uhr Jungadler Mannheim – EV Landshut

Spiel 3: 27.02.2022 11:00 Uhr Jungadler Mannheim – EV Landshut*

*falls notwendig

Die verbleibenden Plätze 7-10 absolvieren in der Zeit bis Ende März/Anfang April die ausgefallenen Spiele der Hauptrunde mit einer ergänzenden Spielrunde mit den verfügbaren Mannschaften (ausgeschiedene Playoff-Teilnehmer).

U20 DNL Division 2: Das Hauptrundenende wird vom 20. Februar 2022 auf den 26./27. März 2022 verlegt. Die ausgefallenen Spiele sollen bis zum o.g. Datum nachgeholt werden – ergänzend dazu sollen Einfachrunden bzw. Freundschaftsspiele bis Ende März/Anfang April ausgetragen werden. Die Aufstiegsrunde zur Division 1 findet am 02./03. April im Modus Best-of-2 zwischen dem Erstplatzierten der DNL2 sowie dem Zweitplatzierten der DNL2 statt.

U20 DNL Division 3 Nord und Süd: Das Hauptrundenende wird vom 20. Februar 2022 auf den 26./27. März 2022 verlegt. Die ausgefallenen Spiele sollen bis zum o.g. Datum nachgeholt werden – ergänzend dazu sollen Einfachrunden bzw. Freundschaftsspiele bis Ende März/Anfang April ausgetragen werden. Die Aufstiegsrunde zur Division 2 findet am 02./03. April im Modus Best-of-2 zwischen dem Erstplatzierten der DNL3 Nord sowie dem Erstplatzierten der DNL3 Süd statt.

U17 Meisterrunde/Endturnier: Aktueller Termin: 19./20. März 2022 (Ort offen)

U17 Relegationen Qualifikationsrunde Nord zu Div 2 Nord sowie Qualifikationsrunde Süd zu Div 2 Süd: Entfallen ersatzlos – Nachholspiele sollen angesetzt werden.

Die Erstplatzierten der U17 Division 2 Nord sowie der U17 Division 2 Süd steigen direkt in die nächst höheren Divisionen auf.

U17 Relegationen Div 2 Nord zu LEV/EHV NRW sowie Div 2 Süd zu LEV/ EHV NRW: Relegationen finden ohne Beteiligung der DEB-Mannschaften statt.

U15 Endturnier: Aktueller Termin: 25-27.März 2022 (Ort offen)