Nachwuchs-Keeper gibt seine Zusage fÃ¼r ein weiteres Jahr bei den Piraten

Buchloe. (chs) Eine weitere Verlängerung gibt es im Kader des ESV Buchloe zu verkünden: So bleibt der junge und talentierte Torwart Fabian Strobel auch im nächsten Winter den Buchloer Piraten erhalten.

Der 22-Jährige, der in der zurückliegenden Saison der Stammkeeper in der 1B Mannschaft war und auch bei der 1. Mannschaft der Rot-Weißen in der Bayernliga schon seine ersten Spielminuten absolvieren konnte, wird auch in der anstehenden Saison das bisherige Torhüter-Duo um Johannes Wiedemann und Dominic Guran unterstützen und verstärken.

„Fabian hat sich seine Chance in der Bayernligamannschaft auf Grund sehr guter Leistungen in der 1B mehr als verdient“, meint der 2. Vorstand Florian Warkus. „Er hat sich im letzten Jahr nochmals enorm weiterentwickelt, was er bei uns im Training und auch wieder mit sehr starken Spielen in der 1B Mannschaft beweisen konnte.“ Daher bestand für die Verantwortlichen kein Zweifel, dass Strobel auch im kommenden Winter wieder mit an Bord bleiben soll. „Natürlich hat Fabian in der Bayernliga keine leichte Saison gehabt, da wir gegen Ende der Saison in der Abstiegsrunde ziemlich unter Druck standen und hier Johannes Wiedemann als Nummer Eins im Tor gesetzt war. Aber er hat diese Rolle akzeptiert und angenommen und war immer da wenn er gebraucht wurde.“ Als Lohn durfte der junge Tormann dann im allerletzten Saisonspiel auch noch seine ersten Minuten in der Bayernliga absolvieren. Gegen Schweinfurt wurde er zur Hälfte des Spiel eingewechselt und feierte somit sein Debüt in Bayerns höchster Spielklasse. „Er hat hier gezeigt, dass er durchaus Bayernliga-Niveau hat“, lobt Warkus. „Dementsprechend froh sind wir, dass Fabi uns auch im nächsten Winter erhalten bleibt, zumal es kurzzeitig auch einmal so aussah als müsste er uns beruflich- bzw. studiumsbedingt verlassen.“

Fabian Strobel stand dabei auch schon im Buchloer Nachwuchs zwischen den Pfosten der Rot-Weißen und kann somit getrost als Eigengewächs bezeichnet werden, auch wenn er zwischenzeitlich auch mal beim Nachbarn Landsberg aktiv war. Doch seit 2016 hält der Torwart nun schon den Piraten die Treue und engagiert sich hier auch schon trotz seines jungen Alters bereits im Nachwuchs der Freibeuter, wofür die Verantwortlichen sehr dankbar sind.

