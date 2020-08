Nachwuchs-Eishockeycamp bei den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das Eishockeycamp der Ice Aliens findet trotz der Corona Pandemie wie geplant vom 12. bis 16. Oktober 2020 statt. Dabei...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das Eishockeycamp der Ice Aliens findet trotz der Corona Pandemie wie geplant vom 12. bis 16. Oktober 2020 statt.

Dabei werden die Vorgaben der Coronaschutzverordnung über das Abstands- und Hygienekonzept der Ice Aliens umgesetzt. Teilnehmer, die bereits in den Vorjahren an den Camps der Ice Aliens teilgenommen haben, müssen sich Corona-bedingt auf Veränderungen im Ablauf einstellen. Einzelheiten dazu werden zu Beginn des Camps bekanntgegeben.

Die Beliebtheit und Qualität des Hockeycamps in Ratingen zeigt sich in der Auslastung. Mit 66 Kindern/Jugendlichen ist es bereits seit einiger Zeit ausgebucht. Nur in der jüngsten Gruppe, den Mini Aliens, gibt es noch wenige freie Plätze. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Ice Aliens zu finden.