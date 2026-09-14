Nachverpflichtung: SCR reagiert auf Ausfall von Lars Reuß

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lars Reuß reagiert und seine Defensive kurzfristig verstärkt.

Neu zum Team stößt Spencer Berry. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier wird den SCR bis zur Deutschland-Cup-Pause unterstützen.

Spencer Berry wurde am 26. September 1998 in White Rock, British Columbia (Kanada) geboren. Der 1,85 Meter große und 82 Kilogramm schwere Verteidiger verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung im deutschen Eishockey. In der vergangenen Saison stand Berry für die Heilbronner Falken auf dem Eis. Zudem sammelte er DEL2-Erfahrung bei den Freiburger Wölfen und den Bietigheim Steelers.

Mit seiner Physis, seiner Erfahrung und seiner defensiven Stabilität soll Spencer Berry dem SCR helfen, den Ausfall von Lars Reuß aufzufangen und der Defensive zusätzliche Tiefe zu geben.

Michael Kreitl: „Defensive verstärken und Stabilität geben“

Michael Kreitl: „Aufgrund der wirklich unglücklichen Verletzung von Lars Reuß wollten wir nochmal reagieren und die Defensive, in der wir nicht sehr tief besetzt sind, verstärken und Stabilität geben. Bis zur Deutschland-Cup-Pause wird Spencer bei uns bleiben.“

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