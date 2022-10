Nachverpflichtung perfekt! DEG holt erfahrenen finnischen Abwehrstrategen – Am Freitag erstmals wieder in Frankfurt

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat auf den langen Ausfall von Kyle Cumiskey reagiert und in der Defensive noch einmal nachgerüstet. Mikko Kousa...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat auf den langen Ausfall von Kyle Cumiskey reagiert und in der Defensive noch einmal nachgerüstet.

Mikko Kousa wird die Rot-Gelben für den Rest der Spielzeit unterstützen. Der 34-jährige Verteidiger kommt vom finnischen Erstligisten Pelicans zur DEG. Er wird am Wochenende in Düsseldorf erwartet, wann Kousa seinen ersten Einsatz für die Rot-Gelben bestreiten wird, ist aber noch unklar.

Sportdirektor Niki Mondt: “Wir mussten auf dem Ausfall von Kyle reagieren. Mit Mikko Kousa haben wir einen Ersatz gefunden, der spielerisch sehr gut ist, und vor allem auch in der Offensive seine Stärken hat. Er verfügt durch seine lange Karriere über viel Erfahrung, von der unsere junge Verteidigung profitieren kann und wird.”

Mikko Kousa wurde am 11. Mai 1988 im finnischen Lathi geboren. Das Eishockey spielen erlernte der Verteidiger in der Nachwuchsabteilung von Kiekkoreipas und anschließend bei den Pelicans. Zur Saison 2007/08 schaffte der inzwischen 34-Jährige erstmals den Sprung zu den Pelicans-Profis. Es folgten Stationen unter anderem bei HIFK und Jokerit (beide Finnland), Torpedo Nizhny Novgorod und Medvescak Zagrab (beide KHL) sowie beim SC Bern (Schweiz) und Djurgardens IF in Schweden. 2017 folgte schließlich die Rückkehr zu Pelicans, für die er zunächst bis 2019 auflief und erneut in der Saison 2021/22. Zwischenzeitlich ging Kousa nochmal zwei Jahre für HIFK aufs Eis. In der ersten finnischen Liga sammelte der Verteidiger insgesamt 616 Einsätze, in denen er 86 Tore und 201 Vorlagen erzielte. Zudem lief er 40 Mal für die finnische Nationalmannschaft auf. Mikko Kousa ist 178 cm groß und wiegt 85 KG. Er wird bei der DEG die Rückennummer 8 tragen.

Mikko Kousas Karriere in Zahlen

DEG spielt nach zwölf Jahren wieder in Frankfurt um Punkte

Die Düsseldorfer EG steht am Wochenende vor einer Fast-Premiere. Denn erstmals seit zwölf Jahren – im Eishockey eine Ewigkeit – treten die Rot-Gelben zu einem Pflichtspiel in Frankfurt an. Am morgigen Freitag (7. Oktober) gastieren sie um 19.30 Uhr bei den heimischen Löwen. Am Sonntag kommt der starke ERC Ingolstadt bereits zum zweiten Mal in den PSD BANK DOME (16.30 Uhr).

Die Löwen Frankfurt können sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. Nach sieben Spielen rangiert der Aufsteiger mit zehn Punkten auf dem zehnten Platz. Mit diesem Rang wären die Hessen in der Endtabelle wohl sehr zufrieden. Besonders die Siege in Wolfsburg zum Saisonauftakt (5:2), der Punkt in Berlin nach 0:4-Rückstand und der 4:3 n.P.-Heimsieg gegen München sorgten für Aufsehen. Gefährlichster Stürmer ist Jungstar Dominik Bokk mit zehn Punkten (sieben Tore, drei Vorlagen) in sieben Spielen. Damit ist der Neuzugang auch bester Punktesammler der Liga. An die letzten DEG-Ergebnisse in Frankfurt wird sich wohl niemand mehr erinnern: Am 15. Dezember 2009 gewann die DEG durch Tore von Patrick Reimer (2), Craig MacDonald, Rob Collins und Adam Courchaine auswärts nach 0:2-Rückstand noch 5:2, am 2. Februar 2010 gewannen die Hausherren hingegen 4:2. Die DEG-Treffer in Frankfurt an diesem Tag durch Evan Kaufmann und Brandon Reid. Das waren Zeiten!

Der ERC Ingolstadt kommt im dritten Heimspiel bereits zum zweiten Mal in den PSD BANK DOME. Das erste Aufeinandertreffen am Eröffnungsspieltag war bemerkenswert: Die DEG führte durch Treffer von Brendan O’Donnell, Tobi Eder und Stephen MacAulay bereits mit 3:0, eher die Bayern im letzten Drittel noch ausgleichen konnten. In der Overtime brachte ERC-Trainer Mark French überraschend einen vierten Spieler statt des Torwarts und O’Donnell traf zum 4:3-Siegtreffer ins leere Gehäuse. Danach liefen die weiteren Spiele für die Schanzer aber gut. Nach sechs Begegnungen liegen sie mit 13 Zählern auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Top-Scorer ist Justin Feser mit sieben Zählern, zu beachten ist auch der viel gelobte Torhüter Michael Garteig.

In den Spielen am Wochenende kann Cheftrainer Roger Hansson wieder auf Tobi Eder zurückgreifen. Die befürchtete Gehirnerschütterung nach seinem Zusammenprall in Berlin hat sich nicht bestätigt. Weiter fehlen dagegen werden die Stürmer Brendan O’ Donnell und Victor Svensson. Ob Neuzugang Mikko Kousa am Sonntag dabei sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Der erfahrene Verteidiger (34) kommt vom finnischen Erstligisten Pelicans zur DEG. Sportdirektor Niki Mondt: “Wir mussten auf dem Ausfall von Kyle Cumiskey reagieren. Mit Kousa haben wir einen Ersatz gefunden, der spielerisch sehr gut ist, und vor allem auch in der Offensive seine Stärken hat. Er verfügt durch seine lange Karriere über viel Erfahrung, von der unsere junge Verteidigung profitieren kann und wird.”

Tickets für das Heimspiel gegen Ingolstadt gibt es unter www.degtickets.de oder an der Abendkasse.