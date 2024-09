Nachverpflichtung: ESV Kaufbeuren reagiert auf personellen Engpass

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat mit der Verpflichtung von Tomas Schmidt auf die personellen Engpässe in der Verteidigung reagiert. Der 35 Jahre...

Der 35 Jahre alte Linksschütze spielte schon in der Saison 2022/2023 für die Joker und kam dabei in 39 Pflichtspielen auf 17 Scorerpunkte. In der vergangenen Spielzeit war Tomas Schmidt für die Bayreuth Tigers in der Oberliga Süd und den EV Landshut in der DEL2 aktiv.

Aktuell hielt sich der Verteidiger in Sokolov fit und konnte dabei auch ein paar Testspiele mit dem Team aus der zweiten tschechischen Liga absolvieren. Beim ESV Kaufbeuren wird Tomas Schmidt am Dienstagvormittag das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft trainieren und vorbehaltlicher aller lizenztechnischen Voraussetzungen am Mittwoch im Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim sein Debüt geben.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zum neuen Verteidiger: „Nach dem längerfristigen Ausfall von Alexander Thiel, der uns mit Sicherheit noch gute vier Wochen fehlen wird, war unsere Defensive schon gleich zu Saisonbeginn ein wenig unterbesetzt. Daher haben wir die Entscheidung getroffen hier Personell nachzulegen. Wir sind wir froh, dass wir mit Tomas Schmidt einen routinierten Spieler, der unseren Club ja schon bestens kennt, so schnell für uns gewinnen konnten.“