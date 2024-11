Nachnominierung fÃ¼r den Deutschland Cup

München. (PM DEB) Zum Auftakt in die Deutschland Cup-Woche hat Bundestrainer Harold Kreis noch eine kurzfristige Änderung im Kader der Männer-Nationalmannschaft vorgenommen. Da Verteidiger...

München. (PM DEB) Zum Auftakt in die Deutschland Cup-Woche hat Bundestrainer Harold Kreis noch eine kurzfristige Änderung im Kader der Männer-Nationalmannschaft vorgenommen.

Da Verteidiger Phillip Sinn (EC Red Bull Salzburg) seine Teilnahme angeschlagen absagen musste, hat Kreis Verteidiger Philipp Preto (ERC Ingolstadt) nachnominiert.

Preto wird mit der Rückennummer 93 auflaufen und wird gemeinsam mit der DEB-Auswahl am Dienstag in Landshut erwartet. Am späten Nachmittag findet das erste Eis-Training der Nationalmannschaft in der Fanatec Arena statt.

