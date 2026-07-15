Nach zwölf Spielzeiten im Trikot der Schönheider Wölfe: Florian Richter beendet seine aktive Eishockey-Laufbahn

Schönheide. (PM Wölfe) Schönheides #24 Florian Richter hat für sich entschieden, seine aktive Eishockey-Laufbahn zu beenden.

Ganz vom Eishockey verabschieden wird sich Flo aber nicht: Künftig möchte er seine Erfahrung als Nachwuchstrainer an die Jungen Wölfe Schönheide weitergeben.

12 Spielzeiten in der 1. Mannschaft.

12 Spielzeiten voller Leidenschaft, Einsatz, Zusammenhalt und Treue zu seinem Heimatverein.

„Die Wölfe sagen von Herzen Danke für alles, was du für die Schönheider Wölfe auf und neben dem Eis geleistet hast. Spieler wie du prägen einen Verein – nicht nur durch ihre Leistungen, sondern vor allem durch ihre Verbundenheit.

Wir freuen uns, dass du dem Wolfsrudel erhalten bleibst und dein Wissen künftig an unsere jüngsten Wölfe weitergibst.

Man sieht sich im Wolfsbau!

Bleib gesund und für deine Zukunft alles erdenklich Gute!“

Florian Richter selbst schreibt auf seinem Facebook-Account:

„Es war mir eine Ehre.

Es fällt mir nicht leicht, diese Worte zu schreiben, aber nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, meine aktive Eishockeykarriere zu beenden.

Dass ich diesen Weg bei den Schönheider Wölfen, dem Verein meines Heimatortes, gehen durfte, bedeutet mir unheimlich viel. Schon als Kind habe ich zu diesem Verein aufgeschaut. Später selbst das Trikot tragen und für meinen Heimatort auf dem Eis stehen zu dürfen, war für mich jedes Mal etwas ganz Besonderes und eine große Ehre.

Mein größter Dank gilt all unseren Fans. Ihr habt uns Saison für Saison begleitet – bei Siegen genauso wie in schwierigen Momenten. Eure Unterstützung, eure Leidenschaft und eure Treue haben jedes Heimspiel zu etwas Besonderem gemacht und uns auch auswärts das Gefühl gegeben, nie allein zu sein. Diese besondere Verbindung werde ich für immer in meinem Herzen tragen.

Ein ganz besonderer Dank geht an meinen Coach Sven Schröder, welcher mich schon seit meiner Zeit während der Schüler-Bundesliga in Crimmitschau begleitet. Danke für dein Vertrauen, deine Geduld und all die gemeinsame Zeit. Ich durfte unter dir nicht nur sportlich wachsen, sondern auch menschlich viel mitnehmen. Dafür bin ich dir von Herzen immer dankbar.

Bedanken möchte ich mich außerdem besonders bei meiner Familie, all meinen Mitspielern und Trainern, Betreuern, Ehrenamtlichen, Sponsoren und jedem Einzelnen, der die Schönheider Wölfe zu dem macht, was sie sind. Ihr alle habt meinen Weg begleitet und unvergesslich gemacht.

Mit dem Ende meiner aktiven Karriere schließt sich für mich ein bedeutendes Kapitel meines Lebens. Die Erinnerungen, entstandenen Freundschaften und Erlebnisse, die ich bei und für meinem Heimatverein sammeln durfte, werden mich ein Leben lang begleiten.

Auch wenn meine aktive Karriere endet, bleibe ich den Wölfen trotzdem erhalten. Durch meinen Trainerschein steht mir dafür jetzt eine andere Tür offen, weswegen ich als Nachwuchstrainer weiterhin Teil des Vereins sein werde und meine Erfahrungen an die nächste Generation weitergebe. Denn eines ist sicher: Der Wolfsbau wird immer mein zweites Zuhause bleiben.

Danke, Schönheider Wölfe. Danke, Schönheide. Danke an jeden Einzelnen, der mich auf diesem Weg unterstützt hat.

Ich habe fertig, euer Flo! #24

Einmal Wolf, Immer Wolf!“

494 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro