Nach zweimaliger FÃ¼hrung: Indians unterliegen in Heilbronn

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen musste sich am Sonntagabend den Heilbronner Falken geschlagen geben.

Mit 2:5 verloren die Indianer das Spitzenspiel beim direkten Konkurrenten aus dem Unterland. Weiter geht es am Freitag in Passau, am Sonntag steigt das Derby gegen Lindau am Hühnerberg.

Auf die Indians wartete eine knifflige Aufgabe in Heilbronn. Die Gäste, die am Freitag spielfrei hatten, starteten mit neun Siegen in Folge in die Partie. Das Topspiel zwischen den Falken und den Indianern versprach eine Menge Spannung. In den Anfangsminuten kamen die Hauherren gut ins Spiel und drängten die Memminger in ihr eigenes Drittel. Die Indians arbeiteten sich aber in die Begegnung. Markus Lillich erzielte mit einem Schuss aus kurzer Distanz das 1:0 in Überzahl für den ECDC. In der Folge hatten die Unterländer ein Chancenplus. Basti Flott-Kucis, Man of the Match beim ECDC, machte mit mehreren starken Saves Großchancen der Falken zunichte. Heilbronn gelang jedoch kurz vor der ersten Pause in doppelter Überzahl der Ausgleich. Niklas Jentsch beförderte die Scheibe ins rechte obere Eck.

Das zweite Drittel blieb temporeich und spannend. Beide Teams mit einigen Großchancen, aber die Goalies machten ein tolles Spiel. Vor allem gegen Mitte des Drittels erarbeiteten sich die Maustädter das Momentum und belohnten sich mit dem erneuten Führungstreffer. Tyler Spurgeon netzte zum 2:1 für Memmingen ein. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause.

Im letzte Drittel hielt die Indianer-Defensive die ersten acht Minuten noch stand. Doch mit dem Ausgleich der Falken durch Freddy Cabana wendete sich das Blatt. Nicht mal eine Minute später verwertete Nolan Ritchie einen Querpass zum 3:2. Der ECDC war von der Rolle und gab den Unterländern zu viel Raum. Gunars Skvorcovs erhöhte auf 4:2 für Heilbronn. Den Schlusspunkt setzte Thore Weyrauch per Empty Net Goal zum 5:2. Damit gewannen die Heilbronner Falken das Spitzenspiel und schieben sich in der Tabelle wieder an den Indians vorbei auf Rang 2.

In der kommenden Woche geht es erst am Freitag weiter. Unter der Woche haben die Indianer spielfrei. Der ECDC reist zum Auswärtsspiel nach Passau. Um 19:30 Uhr startet die Begegnung in der Drei-Flüsse-Stadt. Das nächste Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena gibt es am Sonntag gegen den EV Lindau um 18:00 Uhr. Tickets für das Allgäu-Bodensee-Derby sind bereits online erhältlich.

Heilbronner Falken vs ECDC Memmingen 5:2 (1:1/0:1/4:0)

Tore: 0:1 (5.) Lillich (Spurgeon, Meisinger, 5-4), 1:1 (20.) Jentsch (Supis, Just, 5-3), 1:2 (33.) Spurgeon (Lillich), 2:2 (49.) Cabana (Jentsch, Just), 3:2 (50.) Ritchie (Anderson, Weyrauch), 4:2 (54.) Skvorcovs (Zawatsky, Hon), 5:2 (57.) Weyrauch

Strafminuten: Heilbronn 6 –Memmingen 12

