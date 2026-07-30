Nach zwei Tagen: Färjestad BK nimmt Abstand von der Verpflichtung von Cal Foote

Karlstad (MK) Färjestad BK aus der Svenska Hockey League (SHL) hat heute eine überraschende Mitteilung veröffentlicht.

Nachdem der Klub aus Karlstad vor zwei Tagen die Verpflichtung von Abwehrmann Cal Foote für die neue Saison bekannt gab, folgt heute die Rolle rückwärts.

Cal Foote war einer der Spieler, die in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit um das kanadische JVM-Team von 2018 wegen sexueller Nötigung angeklagt wurden. Er wurde später vom Gericht freigesprochen.

Am Dienstag hieß es noch, dass FBK vor der Vertragsunterzeichnung sowohl die Person, als auch die Situation eingehend geprüft hat, bevor eine Entscheidung getroffen wurde.

„Wir kennen die Geschichte. Wir haben umfangreiche Recherchen durchgeführt und eine sorgfältige Bewertung vorgenommen, bevor wir unsere Entscheidung getroffen haben. Wir stellen hohe Anforderungen an alle, die Färjestad BK repräsentieren, und freuen uns, Cal im Verein willkommen zu heißen“, sagte GM Rickard Wallin vor zwei Tagen zur Verpflichtung.

Offenbar hat man aber die Auswirkung der Vorgeschichte unterschätzt. In der Anhängerschaft, aber auch in den Medien machte sich große Skepsis in Windeseile breit. Heute nahm Färjestad BK Abstand von der Verpflichtung und veröffentlichte dazu das folgende Statement:

Nach Gesprächen mit einer Reihe von Personen und Interessengruppen, denen die Umwelt und der Umweltschutz sehr am Herzen liegen, haben wir uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Cal Foote nicht fortzusetzen.

Wir haben mit Unterstützern, Mitgliedern, Partnern, Führungskräften, Mitarbeitern und anderen, denen Färjestad BK am Herzen liegt, gesprochen und uns ausgetauscht. Viele haben ihre Bedenken, ihre Enttäuschung und Fragen zu unserer Entscheidung, den Spieler zu verpflichten, geäußert. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.

Als wir uns für die Verpflichtung des Spielers entschieden, geschah dies nach sorgfältiger Prüfung der Fakten und mehreren Gesprächen mit Personen, die die Angelegenheit gut kennen. Unsere Gesamteinschätzung, basierend auf der Vorgeschichte und den persönlichen Gesprächen, unterscheidet sich von dem Bild, das in den letzten Tagen gezeichnet wurde. Daher trafen wir die Entscheidung, obwohl wir wussten, dass die Verpflichtung Emotionen und unterschiedliche Meinungen hervorrufen würde. Die Entwicklungen der letzten Tage haben deutlich gemacht, dass die Situation ein Ausmaß erreicht hat, das Menschen innerhalb und außerhalb unseres Vereins so stark betrifft, dass wir sie nicht länger ignorieren können. Die Voraussetzungen, um der Mannschaft, dem Verein oder dem betreffenden Spieler die nötige Aufmerksamkeit zu widmen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu erfüllen, sind nicht mehr gegeben. In dieser Situation tragen wir die Verantwortung, angesichts der aktuellen Lage zu handeln.

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden.

Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung die offenen Fragen und Gefühle nicht über Nacht aus der Welt schaffen wird. Wir hoffen jedoch, dass wir nun beginnen können, den Verein wieder zusammenzuführen und uns auf die kommende Saison zu konzentrieren.

Cal Footes Karriere in Zahlen

Source: Cal Foote @ Elite Prospects

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