Nach zwei starken ersten Dritteln: Huskies besiegen Landshut 4:2

Kassel. (PM Huskies) Zu ihrem einzigen Spiel an diesem Wochenende waren die Huskies in Landshut zu Gast.

Turgeon brachte die Huskies in Führung, Keck sowie Weidner in Unterzahl erhöhten auf 3:0. Im Schlussabschnitt verpassten die Schlittenhunde mehrmals die Vorentscheidung, während Landshut durch Brandl und Pagueau auf verkürzten. Cutler entschied die Partie schließlich mit einem Treffer ins leere Tor.

Die Gastgeber starteten schwungvoll in die Partie und hätten in der ersten Spielminute direkt in Führung gehen können, hätte Bodnarchuk den Puck nicht noch von der Linie gekratzt. In der Folge gestaltete sich die Partie zunächst ausgeglichen. In einem Powerplay verpassten die Huskies ihrerseits die Führung zu erzielen. Innerhalb einer Minute verpassten Turgeon, Olsen und Weidner gute Einschussmöglichkeiten (12.). Kurz darauf holten die Nordhessen den verpassten Führungstreffer aber nach: Olsen fand Turgeon alleinstehend im Slot, wo dieser einen kühlen Kopf behielt, und Dietl verladen konnte (14.). In der 17. Spielminute konnte der EVL-Goalie hingegen gegen Keck parieren und so ging es mit der knappen Führung für die Huskies in die erste Pause,

Im Mittelabschnitt präsentierten sich die Schlittenhunde gnadenlos effizient. Dabei sah es zuerst noch anders aus: Olsen konnte alleinstehend vor Dietl den Puck nicht auf das Tor bringen – auch weil dieser noch leicht sprang (23.). In der 30. Minute blockte Garlent einen Schuss, leitete so selbst den Konter ein, legte vor dem Tor noch quer und Keck verwandelte unter die Latte zur 2:0-Führung aus Sicht der Huskies. In eigener Unterzahl lief dann alles für die Nordhessen zusammen. Zuerst kratzte Duquette einen Puck noch von der Linie (34.), nur kurz darauf vollendete Weidner in Unterzahl einen Konter und stellte gar auf 3:0 (35.). Das Einzige, was man den Huskies in dieser Phase ankreiden konnte, waren die wiederholten Strafen, die sie zogen. Die daraus resultierenden Unterzahlsituationen überstanden die Gäste jedoch immer wieder schadlos. In der 37. Minute war Maxwell gegen Zucker zur Stelle und sicherte so den Spielstand.

Im Schlussabschnitt sollte es dann nochmal spannend werden, gerade auch weil Olsen aus dem Slot (43.). sowie Keck per Alleingang (45.) die Vorentscheidung verpassten. Praktisch im Gegenzug zur Chance von Keck, konnte der EVL durch Brandl den Anschlusstreffer erzielen (45.). Ähnlich gestaltete sich auch der weitere Spielverlauf: Zuerst verpassten Cutler mit einem unerwartet gefährlichen Schuss aus spitzem Winkel (54.) sowie Brune, der an der Fanghand von Dietl scheiterte (55.), die Entscheidung, dann kassierten die Schlittenhunde den 2:3-Anschlusstreffer. Pageau vollendete einen schönen Spielzug des EVL, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem zusätzlichen Feldspieler agierte (58.). Beim Abwehrversuch des zweiten Gegentreffers verletzte sich zudem Huskies-Goalie Maxwell, weswegen Maurer die letzten Minuten das Tor hüten musste. Der Ausgleich fiel nicht, stattdessen entschied Cutler das Spiel mit einem Treffer ins leere Tor (60.) und sicherte seinen Farben so die drei Punkte.

Tore:

0:1 Turgeon (Keck, Olsen – 14. Min.)

0:2 Keck (Garlent – 30. Min.)

0:3 Weidner (SHG – 35. Min.)

1:3 Brandl (Bergman – 45. Min.)

2:3 Pageau (Koskenkorva – 58. Min.)

2:4 Cutler (ENG – Weidner – 60. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV