Nach zwei Jahren beim EHC Freiburg wechselt Angreifer Georgiy Saakyan innerhalb der Liga

Freiburg. (PM EHCF) Zwei Jahre lang trug der mittlerweile 20-jährige Georgiy Saakyan das Trikot der Wölfe. Mit einem Fördervertrag ausgestattet kam er damals vom...

Freiburg. (PM EHCF) Zwei Jahre lang trug der mittlerweile 20-jährige Georgiy Saakyan das Trikot der Wölfe.

Mit einem Fördervertrag ausgestattet kam er damals vom Ligakonkurrenten aus der sächsischen Landeshauptstadt in den Breisgau und spielte in der DEL2-Saison 2019/20 und 2020/21 für die Farben blau-weiß-rot. In seinen 101 EHC-Pflichtspielen konnte der Stürmer insgesamt 31 Scorerpunkte verzeichnen. Nun verlässt uns der Linksschütze in Richtung eines anderen DEL2-Ligisten.

Der EHC Freiburg bedankt sich bei Georgiy Saakyan für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot der Wölfe und wünscht ihm sowohl für seine private als auch sportliche Zukunft alles Gute.