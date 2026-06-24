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Nach Wechsel in die KHL: Jetzt meldet sich erstmals Henrik Haukeland zu Wort

24. Juni 20261 Mins read663
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Wechselt in die KHL: Henrik Haukeland - © Alex Butscher / City-Press
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Oslo. (EM) Der Wechsel von Torhüter Henrik Haukeland in die russische KHL hat nicht nur in Deutschland für Gesprächsstoff gesorgt.

Am Wochenende wurde bekannt, dass sich Haukeland mit Traktor Chelyabinsk aus der KHL handelseinig sein soll. Anfang der Woche bestätigten die Straubing Tigers die Vertragsauflösung mit dem norwegischen WM-Dritten. Am nächsten Tag wurde der Wechsel als vollzogen vermeldet.

Die Meinungen zu Haukelands Transfer gehen auseinander, da – ähnlich wie in Schweden und Finnland – in Russland tätige Spieler aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine auch in Norwegen nicht mehr für das Nationalteam berücksichtigt werden. Das bestätigte auch der Verband. (wir berichteten)

„Möchte mich nicht in politische Angelegenheiten einmischen“

Nun hat sich Henrik Haukeland selbst zu Wort gemeldet. In einem Interview mit dem norwegischen Sender TV2 hat er versucht seine Gründe darzulegen. Angesprochen wurde er auch darauf, dass der Klubpräsident von Traktor Chelyabinsk als ehemaliger Energieminister eine Nähe zum russischen Präsidenten Putin hat.

„Für mich war es in erster Linie eine Karriereentscheidung als Hockeyspieler. Ich möchte mich nicht in politische Angelegenheiten einmischen“, so der 31- jährige Goalie.

Und weiter: „Mir ist vollkommen bewusst, dass diese Entscheidung Reaktionen hervorrufen wird. Und das war mir während des gesamten Prozesses klar. Ich habe diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen.“

„Finanzielle Bedingungen Teil der Entscheidung“

„Ich will nicht verheimlichen, dass die finanziellen Bedingungen Teil der Entscheidung waren. Als Profisportler hat man nur ein begrenztes Zeitfenster für seine Karriere. Und es wäre unehrlich zu behaupten, dass dies keine Rolle gespielt hat. Gleichzeitig habe ich zuvor besser bezahlte Angebote abgelehnt, weil ich weiterhin auf höchstem Niveau spielen wollte. Daher beruht diese Entscheidung sowohl auf sportlichen als auch auf finanziellen Erwägungen“, so Haukeland.

Nach norwegischen Medienberichten wird sein Gehalt bei Traktor auf umgerechnet rund 650.000 Euro pro Saison geschätzt. In Chelyabinsk hat der Norweger für zunächst zwei Spielzeiten unterschrieben.

Henrik Haukelands Karriere in Zahlen

Source: Henrik Haukeland @ Elite Prospects

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