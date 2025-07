Nach vier Jahren in der Penny DEL: Das ist der neue Klub von Travis St. Denis

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat auf den längerfristigen Ausfall von Ali Wukovits reagiert und mit Travis St. Denis einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der 32-jährige Kanadier hat zuletzt in der PENNY DEL bei den Straubing Tigers gespielt.

Travis St. Denis hat nach einigen Erfolgen in kanadischen Nachwuchsligen sowie in der NCAA an der Quinnipiac University fünf Jahre in der AHL gespielt. In insgesamt 294 Spielen kam der Stürmer auf 69 Tore und 76 Assists. Anschließend wechselte St. Denis in die deutsche DEL zu den Straubing Tigers, wo er zwei Jahre blieb. Es folgte eine DEL-Saison beim ERC Ingolstadt, um anschließend noch einmal zu den Straubing Tigers zurückzukehren. In den vier Jahren in der DEL verbuchte er in 215 Liga-Spielen 76 Tore und 68 Vorlagen und machte mit beiden Vereinen auch in der CHL (22 Sp | 2 T | 8 A) wertvolle Erfahrungen.

Manny Viveiros, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Travis ist ein sehr guter Eisläufer und hat dazu eine gute Stocktechnik, verfügt speziell über einen richtig guten Handgelenksschuss. Was ihn aber am meisten auszeichnet – und das ist mir sehr wichtig – ist sein ‚Red Bull‘-Kampfgeist. Er arbeitet hart und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Das macht ihn auch zu einem guten und charakterstarken Teamspieler, was ihn auch zuletzt in Straubing ausgezeichnet hat. Er ist ein Stürmer, der auch Flügel spielen kann, soll bei uns aber die Centerrolle übernehmen.“

Travis St. Denis „Als ich vom Interesse der Red Bulls gehört hatte, war ich sofort aufgeregt, denn ich weiß, dass in Salzburg professionell gearbeitet wird und über die Jahre eine ‚Winning Culture‘ aufgebaut wurde. Ich bin ein Stürmer, der schnell spielt, aber auch hart arbeitet und die kleinen Dinge richtig macht; wie Zweikämpfe gewinnen, in der Defensive verlässlich arbeiten und das Spiel in der Offensive forcieren, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der win2day ICE Hockey League, in der hohes Tempo gefahren wird und die Spiele hart umkämpft sind und möchte den Red Bulls helfen, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen.“

In der win2day ICE Hockey League ist es die erste Saison für St. Denis, der Anfang August mit seiner Familie nach Salzburg kommen wird. Bei den Red Bulls wird der Stürmer mit der Rückennummer 74 auflaufen.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung

Connor Corcoran (CAN)

Stephens Devante (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Nash Nienhuis (USA/CAN/AUT)

Dennis Robertson (CAN/IRL)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Niki Kraus (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Michael Raffl (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lukas Schreier (AUT)

Vadim Schreiner (AUT)

Travis St. Denis (CAN)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)