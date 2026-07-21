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Home Deutschland DEL 2 Kassel Huskies Nach Vertragsauflösung in Wolfsburg: Defensivspezialist wechselt nach Kassel
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Nach Vertragsauflösung in Wolfsburg: Defensivspezialist wechselt nach Kassel

21. Juli 20262 Mins read112
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Jimmy Martinovic v - © Moritz Eden / City-Press
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Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies verstärken ihre Defensive für die Saison 2026/27 mit Jimmy Martinovic.

Der 24-jährige Verteidiger wechselt von den Grizzlys Wolfsburg nach Nordhessen und bringt bereits die Erfahrung aus über 200 PENNY DEL-Partien mit.
Der in Füssen geborene Neffe des ehemaligen Huskies Goalietrainer Sinisa Martinovic begann seine Eishockeylaufbahn beim EV Füssen, ehe er in den Nachwuchsabteilungen des SC Bietigheim-Bissingen und der Kölner Junghaie weiter ausgebildet wurde.

Zur Saison 2021/22 gelang dem heute 1,83 Meter großen und 93 Kilogramm schweren Linksschützen der Sprung in den Profibereich. Für die Bietigheim Steelers debütierte er in der PENNY DEL, sammelte parallel über Förderlizenzen wertvolle Spielpraxis bei den Selber Wölfen in der DEL2 und etablierte sich anschließend dauerhaft in Deutschlands höchster Spielklasse. Nach zwei Jahren in Bietigheim folgte 2023 der Wechsel zu den Grizzlys Wolfsburg, für die Martinovic in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 145 PENNY DEL-Partien absolvierte. Insgesamt stehen für den Defensivverteidiger bereits 218 Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse sowie 15 DEL2-Einsätze zu Buche.
Martinovic gilt als robuster, zweikampfstarker Verteidiger mit guter Mobilität und kompromissloser Spielweise im eigenen Drittel. Mit seiner Erfahrung aus der PENNY DEL und seiner physischen Präsenz soll er den Huskies zusätzliche Stabilität in der Defensive verleihen. Für die Schlittenhunde wird er mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Jimmy bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung aus der DEL mit. Er ist ein sehr verlässlicher Verteidiger, der hart spielt, körperlich präsent ist und konsequent seine Defensivaufgaben erfüllt. Gleichzeitig ist er ein guter Schlittschuhläufer, der unserem Spiel auch mit der Scheibe Stabilität geben kann. Wir sind überzeugt, dass Jimmy mit seiner Mentalität und seiner Spielweise hervorragend in unsere Mannschaft passt und freuen uns sehr, dass er sich für die Kassel Huskies entschieden hat.“

Jimmy Martinovic: „Ich freue mich sehr, nun ein Teil des Rudels zu sein und darauf, dass die Saisonvorbereitung nun bald beginnt und wir gemeinsam loslegen können. Bis bald!“

Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys, betont: „Wir möchten uns bei Jimmy für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren herzlich bedanken. Natürlich wünschen wir ihm sportlich und privat für die Zukunft nur das Beste.“

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