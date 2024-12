Nach VertragsauflÃ¶sung in KÃ¶ln: Graz 99ers angeln sich langjÃ¤hrigen KHL-Verteidiger

Köln / Graz. (PM Haie / PM 99ers) Die Kölner Haie und Defensivspieler Nick Bailen haben sich dazu entschieden, den ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufzulösen.

Der 35-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung nach Österreich und läuft dort künftig für die Graz 99ers in der ICE Hockey League auf.

„Nach Gesprächen mit Nick Bailen und seinem Berater sind wir zu dem Entschluss gekommen, den bestehenden Vertrag aufzulösen. Wir bedanken uns bei Nick für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.

Nick Bailen kam im Sommer 2022 vom KHL-Klub Traktor Chelyabinsk zum KEC und absolvierte insgesamt 112 Spiele für die Haie. In diesen sammelte der US-Amerikaner, der bei den Haien die Rückennummer 7 trug, 82 Scorerpunkte – zudem wurde Bailen in der Saison 2022/2023 zum besten Verteidiger der PENNY DEL-Hauptrunde ausgezeichnet. In der laufenden Saison 2024/2025 kam Bailen auf 13 Einsätze.

99ers haben im richtigen Moment Wind bekommen

Mit einem „Überschuss“ an Verteidigern fühlte sich Nick Bailen nicht mehr richtig ins Kölner System passend. „Wir haben im richtigen Moment davon Wind bekommen“, sagt Philipp Pinter.

Der Mann fürs Powerplay

Philipp Pinter,Sportdirektor Graz99ers: „Für uns könnte Nick ein echter Glücksfall werden. Um diese Jahreszeit bekommst du normalerweise keinen Spieler seines Kalibers. Einerseits bringt er sehr viel, hochqualitative Erfahrung in unsere Defense. Zugleich ist er ein richtig guter Offensivverteidiger, von dem wir uns auch im Powerplay sehr viel versprechen.“

Nick Bailen: „Warum habe ich mich gemeinsam mit meiner Familie für Graz entschieden? Ganz einfach, es ist eine fantastische Stadt, ein professioneller Klub, motivierter Präsident, motivierter Coach und ein Team, das auf die Meisterschaft fokussiert ist. Da ist es reizvoll, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, auf vielfache Art und Weise dazu beitragen zu können. Schließlich ist der Gewinn einer Meisterschaft das Ziel jedes Sportlers, in jeder Sportart, in jeder Liga.“

Nick Bailens Karriere in Zahlen

