Nach verkorkster Saison in Frankfurt und Zug: Ex-NHL-Angreifer Jakob Lilja komplettiert Caps-Kader

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals komplettieren ihren Profikader mit dem Schweden Jakob Lilja.

Der 32-jährige Angreifer war im Laufe seiner Karriere in den besten Ligen der Welt engagiert, unter anderem in der NHL, der KHL, der SHL und der Schweizer NL. Lilja, der in der abgelaufenen Saison für die Löwen Frankfurt und den EV Zug aufs Eis ging, unterschrieb einen Zweijahresvertrag in der Bundeshauptstadt. Mit der Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers Schwedens ist die Sommer-Kaderplanung der Vienna Capitals vorerst abgeschlossen.

Der am 23. Juli 1993 im schwedischen Limhamn geborene Jakob Lilja erlernte den Eishockeysport in seiner Heimat. Vom Limhamn HK führte ihn sein Weg über Sunne IK zu Rögle BK. Von 2011 bis 2015 ging Lilja für das Rögle-Profiteam auf Eis. Für die Mannschaft aus Ängelholm absolvierte der Angreifer 177 Einsätze, 29 davon in der obersten Spielklasse. Zur Saison 2015/16 wechselte der damals 22-Jährige zum Linköping HC, wo sich der Linksschütze endgültig in der höchsten schwedischen Liga etablierte. In drei Spielzeiten in Diensten des „Cluben“ absolvierte Lilja 175 Pflichtspiele, wobei ihm 72 Punkte (43 Tore + 29 Assists) gelangen. Seine bislang letzte Saison in der höchsten schwedischen Liga absolvierte der Angreifer in der Spielzeit 2018/19 für Djurgårdens IF. In jener Saison führte Lilja das Team aus Stockholm mit 37 Scorerpunkten (12 Tore + 25 Assists) aus 52 Grunddurchgangsspielen als Topscorer an. Auf dem Weg in die Finalserie, welche die Hauptstädter gegen Frölunda mit 2:4 verloren, steuerte der Flügelspieler weitere acht Punkte (3 Tore + 5 Assists) bei. Im Laufe seiner Karriere absolvierte er 265 Spiele in der höchsten Spielklasse Schwedens, dabei verbuchte der Angreifer insgesamt 113 Scorerpunkte (54 Tore + 59 Assists). In der Spielzeit 2018/19 bestritt Lilja außerdem sieben Spiele für das schwedische Nationalteam.

Seine punktbeste Saison in Schweden ermöglichte Lilja den Sprung in die NHL. Im Juni 2019 unterschrieb Lilja einen Einjahresvertrag bei den Columbus Blue Jackets. In der Saison 2019/20 absolvierte der Schwede 37 NHL-Spiele für das Team aus Ohio und verbuchte dabei fünf Punkte (2 Tore + 3 Assists). Dazu kommen 22 Einsätze für das AHL-Partnerteam Cleveland Monsters, für die der Angreifer 13 Punkte verzeichnete (5 Tore + 8 Assists). Im Anschluss daran zog es Lilja in die KHL zu Barys Nur-Sultan. In der kasachischen Hauptstadt erlebte der Schwede seine trefferreichsten Spielzeiten. Im Grunddurchgang der Saison 2020/21 schoss Lilja 20 Tore, war damit bester Torjäger seines Teams. Eine Spielzeit später ließ der Schwede an der Seite des nunmehrigen Caps-Kapitäns Linden Vey 16 Grunddurchgangstreffer folgen. Für die Mannschaft aus Astana verzeichnete Lilja in zwei Spielzeiten insgesamt 66 Torbeteiligungen (39 Tore + 27 Assists). Die KHL-Saison 2022/23 nahm der Angreifer mit Dynamo Moskau in Angriff. In der russischen Hauptstadt verzeichnete der Schwede 31 Punkte (14 Tore + 17 Assists). Somit markierte Lilja in seinen drei Spielzeiten in der KHL insgesamt 97 Scorerpunkte (53 Tore + 44 Assists). Der Stürmer wechselte zur Saison 2023/24 zum HC Ambrì-Piotta in die Schweizer NL. In Diensten der Tessiner markierte der Schwede insgesamt 31 Punkte (11 Tore + 20 Assists). Im Oktober 2024 ging es für Lilja per Tausch zu Ligakonkurrent HC Fribourg-Gottéron, wo der Schwede erneut auf Vey traf. Für die Drachen brachte es Lilja auf insgesamt 24 Scorerpunkte (14 Tore + 10 Assists). Am 31. Dezember 2024 gewannen Lilja, Vey und Co. den prestigeträchtigen Spengler Cup. Im Finale gegen die Straubing Tigers rund um Nelson Nogier glänzte der Schwede mit einem Tor und zwei Assists. Die abgelaufene Spielzeit begann Lilja bei den Löwen Frankfurt in der DEL. Aufgrund einer schweren Viruserkrankung verpasste der heute 32-Jährige den Saisonstart. In letztendlich 32 Spielen für die Löwen kam der Schwede auf 16 Punkte (6 Tore + 10 Assists). Im Saisonfinish wechselte Lilja in die Schweiz zurück, wo er für den EV Zug zwei Spiele bestritt.

Statement Jakob Lilja „Ich freue mich sehr darüber, Teil der Vienna Capitals zu sein. Das ist ein großer Verein in Österreich. In den vergangenen Monaten wurde ein schlagkräftiges Team geformt. Wir alle haben hohe Erwartungen an die kommende Saison und wollen gewinnen. Im Laufe meiner Karriere habe ich auf hohem Niveau viel Erfahrung gesammelt. Damit bin ich in dieser Mannschaft nicht allein. Konstantin Komarek ist in Schweden ein bekannter Name und Linden Vey, mit dem ich in der KHL und der Schweiz zusammengespielt habe, war sehr erfolgreich unterwegs. Mit Linden habe ich mich vor der Unterschrift viel ausgetauscht. Wir haben nicht nur in derselben Linie gespielt, wir sind auch abseits des Eises gut befreundet. Ich freue mich über meinen Wechsel nach Wien und darauf, dass es bald losgeht.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Es ist erfreulich, dass uns die Verpflichtung von Jakob Lilja gelungen ist. Wir haben ihn schon seit längerem im Blick und kennen ihn daher bestens. Head-Coach Mike Stewart und ich sind uns einig, dass er der richtige Fit für unsere Offensive ist. Er verfügt über ein komplettes Offensivspiel, kann aber auch für Tore sorgen. Dafür sprechen auch seine 20 Treffer in einer Weltklasseliga wie der KHL. Darüber hinaus ist er vielseitig einsetzbar und ein absoluter Teamplayer. Wir freuen uns sehr, dass wir Jakob für die Vienna Capitals begeistern konnten und heißen ihn und seine Familie in Wien herzlich willkommen.“

Steckbrief Jakob Lilja

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 23.07.1993

Alter: 32 Jahre

Größe: 184 cm

Gewicht: 91 kg

Schusshand: links

Nationalität: Schweden

Der Profikader der Vienna Capitals

Tor (2): Sebastian Wraneschitz (27/28), Max Zimmermann (26/27)

Abwehr (8): Nick Bailen (26/27), Simon Bourque (26/27), Dominic Hackl (26/27), Lorenz Lindner (26/27), Nelson Nogier (26/27), Ramón Schnetzer (27/28), Devin Steffler (27/28), Raphael Wolf (26/27)

Angriff (13): Sam Antonitsch (26/27), Shane Gersich (26/27), Jérémy Grégoire (26/27), Konstantin Komarek (27/28), Felix Koschek (26/27), Scott Kosmachuk (26/27), Christof Kromp (27/28), Benjamin Lanzinger (26/27), Jakob Lilja (27/28), Senna Peeters (26/27), Marco Richter (26/27), Linden Vey (26/27), Leon Wallner (26/27)

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jakob Lilja @ Elite Prospects

488 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro