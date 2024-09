Nach Tryout: StÃ¼rmer BeslÃ© wird Saale Bulle

Halle. (PM Saale Bulls) „Er ist ein junger und schneller Spieler mit guten Eishockey-Skills“, so Head Coach Marko Raita über Tryout-Spieler Aaron-Pelle Beslé, der...

Halle. (PM Saale Bulls) „Er ist ein junger und schneller Spieler mit guten Eishockey-Skills“, so Head Coach Marko Raita über Tryout-Spieler Aaron-Pelle Beslé, der in den vergangenen Wochen mit dem Team trainierte und auch bei den bisherigen vier Vorbereitungspartien zum Einsatz kam.

Dabei wusste der junge Angreifer durchaus zu überzeugen, sodass er fortan fest zum Bulls-Kader gehören wird. „Wir wollten uns auch in der Kadertiefe breiter aufstellen“, so der Sportliche Leiter Kai Schmitz. „Und das ist uns nun mit Aaron gelungen.“

Der 21-Jährige lief im Nachwuchs für FASS Berlin, Weißwasser, Frölunda (Schweden) sowie in Kassel auf, bevor er sich für drei Jahre dem EHC 80 Nürnberg in der DNL anschloss. Nach 66 Partien mit 79 Zählern (37 Treffer) für die Mittelfranken sowie sieben Einsätzen in der Bayernliga (eine Vorlage) für Pegnitz wechselte Beslé im Januar 2023 zu den Hannover Indians.

Insgesamt 54-mal stand er für den ECH auf dem Eis und konnte sich bei vier Beihilfen zweimal als Torschütze auszeichnen. Ausgestattet mit einer Förderlizenz für die TAG Salzgitter Icefighters sammelte der Rechtsschütze zudem Spielpraxis in der Regionalliga Nord (17 Einsätze, ein Tor, sechs Assists).