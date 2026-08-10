Nach Tatjana, Sebastian und Tristan: Auch Valentin Pfeifer spielt künftig für die Black Tigers

Moers. (PM GSC) Aus drei mach vier: Mit der Verpflichtung von Valentin Pfeifer spielen in der kommenden Saison alle vier Pfeifer-Geschwister im Trikot der Black Tigers Moers.

Der 27-jährige Stürmer wurde im Nachwuchs des Krefelder EV ausgebildet und bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga mit nach Moers. In den vergangenen zehn Jahren ging Pfeifer für die Moskitos Essen, den Krefelder EV, die Füchse Duisburg und den Herner EV auf Torejagd. Darüber hinaus trug er in der U18 und U19 das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Seine beeindruckende Bilanz umfasst bislang 295 Oberliga-Spiele, in denen er insgesamt 112 Scorerpunkte erzielen konnte. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielstärke und seinem ausgeprägten Offensivdrang wird Valentin Pfeifer eine wertvolle Verstärkung für den Angriff der Black Tigers sein.

Der Pressesprecher der Black Tigers, Markus Meyer, freut sich über den hochkarätigen Neuzugang: „Mit Valentin gewinnen wir einen sehr erfahrenen und spielstarken Stürmer, der seine Qualitäten über viele Jahre in der Oberliga unter Beweis gestellt hat. Er wird unserer Offensive zusätzliche Qualität verleihen und kann auch unseren jüngeren Spielern mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Dass nun alle vier Geschwister gemeinsam das Trikot der Black Tigers tragen, ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Wir freuen uns sehr, Valentin in Moers und in unserer GSC-Familie begrüßen zu dürfen.“

Nach vielen Jahren in der Oberliga schlägt der gebürtige Duisburger nun ein neues Kapitel seiner Laufbahn auf. In Moers trifft er nicht nur auf zahlreiche bekannte Gesichter, sondern steht künftig auch gemeinsam mit seinen drei Geschwistern für die Black Tigers auf dem Eis.

„Der Wechsel zu den Black Tigers GSC Moers ist für mich vor allem eine Entscheidung für die Zukunft und eine Rückkehr dahin, wo alles für mich angefangen hat. Ich habe in Moers schon mit drei Jahren mit dem Eishockey angefangen, meine Eltern haben dort gespielt und inzwischen stehen meine drei Geschwister dort auf dem Eis. Deshalb bedeutet mir der Standort natürlich sehr viel und ich freue mich besonders darauf, in Zukunft gemeinsam mit meinen Geschwistern auf dem Eis zu stehen.

Gleichzeitig beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich schreibe aktuell meine Masterarbeit und möchte danach richtig ins Berufsleben starten. Durch den geringeren zeitlichen Aufwand habe ich künftig mehr Möglichkeiten, Eishockey, Beruf und Privatleben gut miteinander zu verbinden. Gerade meine Familie und meine Freundin sind in den letzten Jahren durch den Eishockey-Alltag etwas zu kurz gekommen. Deshalb freue ich mich darauf, künftig mehr Zeit mit ihnen zu haben, gemeinsam zu reisen und mehr Dinge unternehmen zu können. Meine Freundin und ich möchten außerdem langsam sesshaft werden, und auch deshalb ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt Richtung Berufsleben zu gehen. Umso schöner ist es, dass ich trotzdem weiter Eishockey spielen kann und das gemeinsam mit meiner Familie. Ich habe schon viel Gutes über den Charakter der Mannschaft gehört und freue mich darauf, Teil davon zu sein. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich der Mannschaft auf und neben dem Eis weiterhelfen kann,“ erläutert Valentin Pfeifer seine Gründe, nach Moers zu wechseln.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Valentin Pfeifer @ Elite Prospects

276 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht