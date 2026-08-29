Nach Sperrung der Eishalle: Ratinger Ice Aliens starten am 04.09. in Essen gegen die Utrecht Dragons.

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ice Aliens starten am 04.09. in Essen gegen die Utrecht Dragons.

Die aktuelle Situation wird von den Ratingern viel Flexibilität und Geduld erfordern. Nach vielen Telefonaten und Kontakten versuchen die Verantwortlichen derzeit, die Trainingszeiten für die Jugend und Senioren und die Spieltermine festzulegen.

Am 10.09. gibt es einen Termin bei der Stadt Ratingen, in dem man mehr über die Zukunft der Eissporthalle und somit auch der Ice Aliens erfahren soll. Trainingszeiten werden nach jetzigen Stand vor allem in Essen, in Düsseldorf an der Brehmstraße und auch in Duisburg stattfinden. Dies wird noch kommende Woche final festgelegt.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges zur aktuellen Situation: „Für uns ist die aktuelle Situation nach der Stadionschließung in Ratingen sehr frustrierend und eigentlich nicht zu händeln, insbesondere, da sie ohne jegliche Vorankündigung kam. Ich stehe zusammen mit Uli Schmidt rund um die Uhr mit 14 verschiedenen Eisstadien in Kontakt. Jeder kann sich vorstellen, dass es Ende August nirgendwo einigermaßen akzeptable Trainings-und Spielzeiten mehr gibt. Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler, die alle und ausnahmslos einem Vollzeit-Job haben, die ganzen Reisestrapazen und die ganze Schlepperei und Packerei, weil wir nirgendwo eine feste Kabine haben, sowie schlussendlich den zusätzlichen zeitlichen Mehraufwand bewältigt bekommen. Ich persönlich möchte mich schon mal ganz recht herzlich beim 1.Vorsitzenden des EHC Essen (Ruhr) e.V., Herrn David Utz und dem Eisstadion Essen-West bedanken. Ohne deren enorme Unterstützung hätten wir die Saison schon abschreiben können.“

Freitag geht’s dann los gegen Utrecht am Westbahnhof in Essen um 20:00 Uhr. Die Ice Aliens freuen sich über jegliche Unterstützung auch von anderen Eishockeyfans, die man derzeit gut gebrauchen kann.

Cheftrainer und Sport-Manager Frank Gentges zum ersten Gegner der Vorbereitung: „Vorab bedanke ich mich bei den Utrecht Dragons, dass sie einer Termin- und Ortsverlegung des Spiels zugestimmt haben. Die Utrecht Dragons gehören zu den Top-Teams der Eredivisie-NL (höchste Liga der Niederlande). Sie verfügen u.a. mit den beiden Kanadiern Brock Montgomery und Damian

Caringi sowie den beiden US-Amerikanern Hunter Fortin und Johnny Baker über eine Reihe starker Imports. Top-Spieler des Teams ist der Niederländer Mike Collard, der in der letzten

Saison für die Snackpoint Eaters Limburg in der CEHL spielte und dort mit 31 Toren zweitbester Torschütze der CEHL war.“

Seine Karriere in Zahlen