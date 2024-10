Nach schwierigem Beginn: Huskies schlagen Weiden verdient mit 5:2

Kassel. (PM Huskies) Am vorgezogenen 26. Spieltag waren die Blue Devils in der Nordhessen Arena zu Gast. Nach einer schwierigen Anfangsphase aus Sicht der...

Kassel. (PM Huskies) Am vorgezogenen 26. Spieltag waren die Blue Devils in der Nordhessen Arena zu Gast.

Nach einer schwierigen Anfangsphase aus Sicht der Schlittenhunde ging es dennoch mit einem 1:1 in die Kabine. Im zweiten Drittel drehten die Huskies auf und zogen zwischenzeitlich auf 4:1 davon. Im Schlussdrittel entschied der Treffer von Kapitän Weidner die Partie endgültig.

Die Anfangsminuten der Partie gingen klar an die Gäste aus Weiden. Zwar ging die erste Chance mit einem Abschluss von Cutler (4.) noch an die Huskies, aber im Anschluss hatten die Gäste gleich mehrere Chancen. Nachdem Maurer zuerst im Nachfassen einen Abschluss entschärfen konnte (6.), musste er kurz darauf nach dem Treffer von Larsen hinter sich packen (7.). Der Angriffzug der Blue Devils fuhr weiter, aber sowohl Pul als auch Schlenker scheiterten mit ihren Abschlüssen (beide 9.) am Goalie der Huskies. So kam der Ausgleichstreffer der Schlittenhunde zu dem Zeitpunkt des Spiels überraschend: Von links schloss Olsen ab und Keck konnte den Rebound aus zentraler Position verwandeln (10.). Mit dem ersten Treffer wurden die Nordhessen in der Offensive wieder aktiver, allerdings konnten weder Keck (14.), noch Olsen (16.) noch einen zweiten Treffer vor der Pausensirene draufsetzen.

Im zweiten Drittel lief dann (fast) alles für die Schlittenhunde. Ein noch aus dem ersten Drittel bestehendes Powerplay nutzte Valenti per Schlagschuss nach Vorarbeite von Cutler und Faber (22.). Auch der dritte Treffer folgte auf eine starke Passkombination: Faber fand Bender im Slot, welcher die Übersicht behielt und Keck auf der rechten Seite vorm Tor praktisch anschoss und der Puck so seinen Weg ins Tor fand (26.). Die Gäste erhielten im Powerplay die Gelegenheit den Anschlusstreffer zu erzielen, kamen allerdings trotz numerischer Überlegenheit kaum in die Offensive (29.). Stattdessen klingelte es wieder in ihrem eigenen Tor nachdem Keck und Olsen einen Konter fuhren und Letzterer mit einem gezielten Schuss ins linke Eck verwandelte (34.). Ihren Anschlusstreffer erzielten die Blue Devils dennoch: Eine Minute vor der zweiten Pause konnte Bohac einen Schuss von der linken Seite ins Tor abfälschen. Auch nach der Überprüfung durch den Videobeweis blieb der Treffer bestehen und es ging mit einem 4:2 in die Pause.

Auch im Schlussabschnitt ließen die Gastgeber wenig anbrennen. Zwar vergaben Turgeon (41.) und Tschwanow (42.) noch zwei gute Chancen, den Deckel packte schließlich aber Weidner auf die Partie. Cutler, welcher heute seine Mitspieler immer wieder in Szene setzte, spielte die Scheibe von hinter der Grundlinie auf den Huskies-Kapitän, welcher aus kurzer Distanz einnetzte (50.). Auch in den verbleibenden Minuten wurden die Blue Devils dem Heimerfolg der Huskies nicht mehr gefährlich und so konnten sich die Blau-Weißen nach der Schlusssirene vom Publikum in der Nordhessen Arena feiern lassen.

Tore:

0:1 Larsen (Schlenker, Vantuch – 7. Min.)

1:1 Keck (Olsen, Garlent – 10. Min.)

2:1 Valenti (PP – Faber, Cutler – 22. Min.)

3:1 Keck (Faber, Garlent – 26. Min.)

4:1 Olsen (34. Min.)

4:2 Bohac (Filin, Ward – 39. Min.)

5:2 Weidner (Cutler – 50. Min.)