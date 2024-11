Nach schwerer Verletzung: Karriereende fÃ¼r Jakub Cizek

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks geben heute mit großem Bedauern das Karriereende von Angreifer Jakub Cizek bekannt. Der 23jährige wechselte zur...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks geben heute mit großem Bedauern das Karriereende von Angreifer Jakub Cizek bekannt.

Der 23jährige wechselte zur Saison 2022/23 vom IHC Pisek in die Dreiflüsse Stadt. Mit seiner energiegeladenen Spielweise eroberte Cizek schnell die Herzen der Passau Black Hawks Fans. In seiner ersten Saison bei den Habichten wurde Jakub Cizek sofort Topscorer der Black Hawks.

In zwei Spielzeiten absolvierte Cizek 67 Spiele und erzielte dabei 49 Tore und steuerte 61 Vorlagen bei. Bereits in der letzten Saison konnte Cizek aufgrund einer Oberkörperverletzung nur 19 Spiele absolvieren. Die schwere der Verletzung zwingt den jungen Stürmer nun dazu, seine Karriere zu beenden.

„Ich finde es brutal schade, dass Jakub sich so schwer verletzt hat. Ich kam als Trainer gar nicht in den Genuss mit Jakub zu arbeiten, da Jakob ja schon so lange verletzt ist. Ich habe große Stücke auf Jakub gehalten. Durch die Verletzung hat sich für uns als Mannschaft auch die Kaderplanung verschoben. Als Trainer uns sportlicher Leiter ist es immer ein Genickschlag, wenn sich ein Spieler so schwer verletzt. Es ist für einen so jungen Spieler sehr tragisch nach so einer schweren Verletzung die Karriere jetzt beenden zu müssen. Jakub hat Eishockey geliebt und gelebt und es einfach nur brutal zu wissen, dass man nicht mehr Eishockey spielen kann. Wir wünschen Jakub natürlich alles erdenklich Gute auf seinem weiteren Lebensweg.“ so Trainer und Manager Thomas Vogl.

Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks äußert auch sein Bedauern zum Karriereende des Vorzeigesportlers: „Es ist unfassbar schade, dass Jakub sich so schwer verletzt hat und nun seine Karriere beenden muss. Er hat hier in Passau immer alles für den Verein gegeben, hielt uns nach seinem starken ersten Jahr die Treue und war auch ein Vorbild für unseren Nachwuchs. Durch seine nahbare Art und seiner sportlichen Leistung entwickelte er sich bereits früh zum Publikumsliebling.“

Das nächste Spiel absolvieren die Passau Black Hawks am 15.11. beim Höchstadter EC. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 17.11.2024 um 18 Uhr gegen den EV Füssen statt. Tickets für das Heimspiel gegen den EV Füssen sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

