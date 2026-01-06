Nach Niederlage gegen Lindau liegt Erdings Fokus nun auf dem Schlüsselspiel gegen Stuttgart

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben sich im Heimspiel gegen die EV Lindau Islanders teuer verkauft, mussten sich am Ende aber mit 2:5 geschlagen geben.

Vor 905 Zuschauern in der Stadtwerke Erding Arena zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Daffner über weite Strecken eine engagierte und spielerisch ordentliche Leistung, scheiterte jedoch an der hohen Effizienz der Gäste vom Bodensee.

Der Start verlief vielversprechend: Nach nur 2:23 Minuten brachte Marc Schmidpeter die Gladiators auf Zuspiel von Mark Waldhausen und Dennis Miller mit 1:0 in Führung. Lindau fand anschließend besser ins Spiel und erspielte sich zunehmend Druckphasen, der Ausgleich durch Valentin Busch kurz vor Drittelende war die Folge. Im zweiten Drittel nutzten die Islanders ihre Chancen eiskalt: zunächst traf Torjäger Eetu Elo zur 1:2-Führung, wenig später erhöhte Corvin Wucher nach einem Konter auf 1:3.

Im Schlussabschnitt warf Erding noch einmal alles nach vorne, drängte Lindau zeitweise tief ins eigene Drittel und kam durch einen Powerplaytreffer von Marco Pfleger zum 2:3-Anschluss. Der mittlerweile verdiente Ausgleich lag in der Luft, doch erneut war es Elo, der eine Lindauer Gelegenheit zum 2:4 verwertete; das 2:5 per Empty Net durch Žan Jezovšek besiegelte schließlich die Niederlage. Trotz 32:24 Torschüssen und einem starken Auftritt über weite Strecken blieb Erding an diesem Abend ohne zählbare Belohnung.

Bereits am Freitag, 20 Uhr wartet in der Stadtwerke Erding Arena das nächste Schlüsselspiel im Kampf um die Pre-Playoffs: Die Gladiators empfangen die Stuttgart Rebels. Die Schwaben reisen mit einer breiten Brust an, nachdem sie zuletzt Tabellenführer Deggendorfer SC in einem spektakulären Spiel mit 7:6 bezwungen haben.

Stuttgart stellt offensiv viel Qualität: Spieler wie Verteidiger Dane Montgomery und Alex Blais (je 45 Scorerpunkte) oder Nico Geidl und Daniel Pronin sorgen regelmäßig für Torgefahr.

Mit der Unterstützung der eigenen Fans und der in den letzten Wochen gezeigten Moral hat die Daffner-Truppe alle Voraussetzungen, die Niederlage gegen Lindau schnell vergessen zu machen und im direkten Duell mit Stuttgart ein Ausrufezeichen im Pre-Playoff-Rennen zu setzen.

