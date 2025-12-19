Nach Maurer-Vertragsverlängerung: Huskies holen gegen den EVL drei Punkte

Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend war der EV Landshut zum nächsten Spitzenspiel zu Gast in der Probonio Arena.

Nachdem vor Spielbeginn die Vertragsverlängerung bis 2028 von Torhüter Philipp Maurer bekannt gegeben war, erwischten die Huskies das bessere Anfangsdrittel und gingen durch Tore von Mieszkowski und Schütz in Front. Auch im Mittelabschnitt waren die Hausherren das bessere Team und erhöhten durch Rutkowski auf 3:0. Der Schlussabschnitt gestaltete sich ausgeglichener.

Zunächst verkürzten die Gäste zwar, konnten ihren zweiten Treffer aber erst erzielen, nachdem Braun zuvor mit einem Schuss ins leere Tor das Spiel bereits entschieden hatte.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie, stellten Maurer aber vor keine großen Schwierigkeiten. Auf der Gegenseite hat Detsch die erste gute Chance, kann Dietl nach Vorarbeit von Benson aber aus kurzer Distanz nicht überwinden (8.). Als ein kurz darauffolgendes Huskies-Powerplay gerade verstrichen war, fiel der blau-weiße Führungstreffer dennoch: Mieszkowski konnte einen Schuss von Keck entscheidend zum 1:0 abfälschen (11.). Nur zwei Minuten später durfte die Probonio Arena gleich erneut jubeln als sich Schütz seinen Weg aus halbrechter Position in den Slot suchte und von dort zum 2:0 verwandelte (13.). In der 17. Spielminute verpasste Mieszkowski seinen zweiten Treffer des Abends, wodurch es mit dem 2:0 auch in die erste Pause ging.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts boten sich den Schlittenhunde zwei fast identische Gelegenheiten: Zuerst war es Keck, der den Platz auf dem linken Flügel nutzte, das Tor aber verpasste (22.). Eine Minute später machte es Rutkowski jedoch besser und traf mit einem trockenen Schuss ins rechte untere Eck (23.). Im restlichen Mitteldrittel schnürten die Nordhessen den EVL regelmäßig in deren Drittel ein, lediglich die Belohnung in Form des vierten Treffers blieb aus. So parierte Dietl unter anderem gegen Benson (28.) sowie Keck (30.) stark und war seinem Team auch in Unterzahl ein starker Rückhalt. Auf der Gegenseite verhinderte Maurer gegen Mayenschein den Anschlusstreffer (32.).

Erwartungsgemäß starteten die Gäste gestärkt ins Schlussdrittel. Der Anschlusstreffer spielten sie dabei jedoch nicht heraus, sondern erzielten ihn, indem Lindberg aus einer unübersichtlichen Situation von Maurer heraus, den Pucks aufs Tor und über die Linie brachte (43.). In den folgenden Minuten verhinderten die beiden Torhüter weitere Treffer: Dielt entschärft gegen Daugavins (44.), Keck (48.) und Wilde (49.), Maurer ist gegen Koskenkorva mit der Fanghand zur Stelle (47.). Die Huskies übernahmen in dieser Phase wieder zunehmend Kontrolle, die wirklich großen Chancen blieben aber aus. Die beste Gelegenheit hatte in diesen Minuten Bartuli, welcher sich über den linken Flügel durchsetzen konnte, mit seinem Schuss aber das Tor verfehlte. Nach einer späten Strafe gegen die Huskies kam schließlich nochmal Spannung ins Spiel. Sekunden später war diese aber bereits verpufft: Braun fasste sich ein Herz und traf fast von der eigenen Grundlinie ins mittlerweile leere Landshuter Tor zur Entscheidung (59.). Zwar kam der EVL im verbliebenen Powerplay noch zum Torerfolg (59.), wirklich etwas am Endergebnis endete dieser aber nichts.

Tore:

1:0 Mieszkowski (Keck, Weidner – 11. Min.)

2:0 Schütz (13. Min.)

3:0 Rutkowski (Mieszkowski – 23. Min.)

3:1 Lindberg (43. Min.)

4:1 Braun (ENG – SHG – Maurer – 59. Min.)

4:2 Elsner (PP – Gooch, Stieler – 59. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!