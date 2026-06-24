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Home Deutschland DEL Nürnberg Ice Tigers Nach langwieriger Verletzung und gelungenem Comeback wagt Ryan Jones den Schritt nach Europa
Nürnberg Ice TigersTransfer-News

Nach langwieriger Verletzung und gelungenem Comeback wagt Ryan Jones den Schritt nach Europa

24. Juni 20261 Mins read202
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Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf - © MagentaSport
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers verstärken ihre Defensive für die PENNY DEL-Saison 2026/27 mit Ryan Jones.

Der 30 Jahre alte US-Amerikaner wechselt von den Kansas City Mavericks aus der ECHL nach Nürnberg und erhält einen Jahresvertrag.

Ryan Jones bringt die Erfahrung von 224 Spielen in der American Hockey League (AHL) mit nach Nürnberg. Für Rochester, Syracuse und Coachella Valley brachte er es im Anschluss an seine College-Laufbahn zwischen 2020 und 2025 auf insgesamt zehn Tore und 36 Vorlagen.

Aufgrund einer vor Saisonbeginn erlittenen Verletzung blieb der 1,88 Meter große und 97 Kilogramm schwere Linksschütze in der zurückliegenden Spielzeit nicht in der AHL, sondern unterschrieb erst im März nach vollständiger Genesung einen Vertrag bei den Kansas City Mavericks. Auf dem Weg zur Vizemeisterschaft kam der Defensivverteidiger in fünf Hauptrunden- und allen 20 Playoff-Spielen zum Einsatz und sammelte fünf Torvorlagen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Nach vier Jahren in der NCAA hat Ryan Jones fast vier seiner sechs Profijahre in der AHL verbracht. Er ist ein großgewachsener Defensivspezialist mit einem sehr guten, aktiven langen Schläger und gutem Stellungsspiel. Seine Stärken liegen im eigenen Drittel und im Unterzahlspiel. Ich bin überzeugt, dass Ryan uns viel Stabilität geben wird.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Ryan Jones @ Elite Prospects

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