Nach Kollaps im März ist er wieder gesund! Eishockey Stürmer Jordan Murray beendet mit emotionalen Abschiedsworten seine Karriere

Klagenfurt. (EM / KAC) Es war der 10. März 2026, als Klagenfurts Stürmer Jordan Murray im Rahmen des ersten Viertelfinalspiels des EC-KAC in der Heidi Horten-Arena spät im ersten Abschnitt auf der Spielerbank kollabierte.

Er hatte das Bewusstsein verloren und musste durch ausgedehnte Reanimationsmaßnahmen vor Ort wiederbelebt werden. (wir berichteten) Im Klinikum Klagenfurt erfolgte die weitere Versorgung und im Verlauf der folgenden Wochen waren mehrere operative Eingriffe erforderlich. Ende April konnte Jordan Murray schließlich gesundheitlich wiederhergestellt in seine Heimat zurückkehren.

Nun hat sich der 33- jährige Kanadier erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Über die Webseite des EC KAC aus Klagenfurt widmet er sich mit einer Aussage an die Fans. Er bedauert sein Karriereende, freut sich aber nun wieder bei bester Gesundheit zu sein.

Murray ist den Fans in Deutschland auch bestens bekannt aus seiner Zeit in Wolfsburg Mannheim und Schwenningen.

In der letzten Saison wechselte er von Schwenningen zu den zu den Rotjacken nach Klagenfurt, kam aber in der Hauptrunde nur auf 20 Spiele. Nun hat er einen Schlussstrich unter das Kapitel Eishockeyprofi gezogen. Mit den folgenden Worten verabschiedet er sich von den Fans in Klagenfurt und aus der aktiven Eishockeyszene.

„Ich möchte mich für all die Liebe und Unterstützung, die ich in den vergangenen Monaten erhalten habe, bedanken. Es freut mich, mitteilen zu können, dass ich gesundheitlich wieder ganz der Alte bin und dieser Vorfall im März keine bleibenden Schäden bei mir hinterlassen hat. Meiner Lebensgefährtin, die stets an meiner Seite war, und mir geht es wunderbar, auch haben wir uns in diesem Monat verlobt. Ohne unsere Vereinsärzte Hannes und Günther hätte ich diesen Antrag nicht machen können, ich werde daher ihnen und allen anderen medizinischen Fachkräften entlang dieses Weges für immer dankbar sein! Das Kapitel Eishockey ist für mich offiziell beendet. Das Karriereende geschieht nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Sport so lange ausüben konnte und jetzt so gesund bin, dass ich von diesem Punkt an ein normales Leben führen kann. Nochmals möchte ich mich bei allen Mannschaftskollegen, Trainern und Fans für die große Unterstützung, die ich in Klagenfurt seit letztem Sommer genossen habe, bedanken, auch während meiner Verletzung und später nach dem Zwischenfall im März. Ich drücke meinen Jungs in Rot-Weiß im nächsten Jahr die Daumen und werde die Spiele aus der Ferne verfolgen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jordan Murray @ Elite Prospects

147 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht