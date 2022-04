Nach Kechter holen die Ice Tigers das nÃ¤chste Top-Talent

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben mit Danjo Leonhardt einen weiteren jungen Stürmer mit großem Potential verpflichtet. Der 19-jährige deutsche Nationalspieler...

Der 19-jährige deutsche Nationalspieler wechselt vom ICE Hockey League-Meister Red Bull Salzburg nach Nürnberg und erhält einen Zweijahresvertrag bis 2024.

Der Sohn des ehemaligen Nürnberger Torhüters Björn Leonhardt, der in der Saison 2000/01 drei Spiele für die Ice Tigers bestritt, kam in der abgelaufenen ICEHL-Saison zu 52 Spielen für Salzburg und sammelte dabei vier Tore und 13 Assists. Das erste Finalspiel gegen Fehérvár entschied Leonhardt mit seinem Tor in der zweiten Verlängerung für sein Team. In sechs Champions Hockey League-Spielen erzielte der 1,81 Meter große Linksschütze drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Nach seiner starken Saison in Salzburg wurde Danjo Leonhardt zur WM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft eingeladen. Am Donnerstag erzielte er in Rosenheim gegen die Schweiz in seinem zweiten A-Länderspiel sein erstes Tor.

„Danjo Leonhardt hat sich nach seiner sehr erfolgreichen Saison in Salzburg, die er mit der Meisterschaft und der Berufung zur Nationalmannschaft gekrönt hat, dazu entschlossen, für die nächsten zwei Jahre bei uns in Nürnberg zu unterschreiben. Er ist für sein Alter ein sehr reifer Spieler, der in Salzburg unter Matt McIlvane eine hervorragende Ausbildung genossen hat und extrem vielseitig einsetzbar ist. Danjo gibt uns mehr Tiefe im Kader und verstärkt unser Kontingent an jungen und talentierten deutschen Spielern“, sagte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.