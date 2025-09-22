Nach Katastrophen-Start: Immerhin ein Punkt für die Indians in Stuttgart

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen verlor das Auswärtsspiel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mit 5:6 n.V. gegen die Stuttgart Rebels.

Nach einem desaströsen ersten Drittel holen die Indians durch fünf Treffer von Felix Brassard auf, ziehen in der Overtime jedoch den Kürzeren. Am Freitag kommt Passau zum Blaulichttag an den Hühnerberg.

Das erste Drittel begann bereits nicht sonderlich gut. Früh gingen die Hausherren durch Florian Renner mit 1:0 in Führung. Fabian Renner schoss kurze Zeit später das 2:0 für die Rebels. Trotz des Anschlusstreffers durch Felix Brassard zum 1:2, gaben die Maustädter keine gute Figur in den ersten zwanzig Minuten ab. Weitere drei Treffer der Stuttgarter stellten das Ergebnis auf 5:1 zur ersten Drittelpause.

Im Mitteldrittel waren die Memminger bemüht wieder ins Spiel zu finden. Dies gelang jedoch erst gegen Ende des Drittels. Zwei weitere Treffer von Felix Brassard brachten Memmingen auf 3:5 heran.

Das letzte Drittel stand dann erneut im Zeichen des Kanadiers, was dem Hauch einer One-Man-Show glich. Brassard sorgte mit Treffer Nummer vier und fünf für den Ausgleich und brachte den ECDC vollends zurück in die Partie. Der Führungstreffer sollte nicht mehr gelingen, weshalb die Begegnung in der Overtime entschieden werden musste.

In der Overtime sicherten sich die Hausherren dann den Zusatzpunkt. Ex-Memminger Jannik Herm war der Torschütze zum 6:5 n.V. für die Stuttgart Rebels.

Weiter geht es für den ECDC Memmingen mit dem traditionellen Blaulichttag am Freitagabend. Um 20:00 Uhr empfängt das Team von Daniel Huhn die Passau Black Hawks in der ALPHA COOLING-Arena. Die Indians wollen sich mit diesem Aktions-Spieltag, der bereits zum festen Ablauf jeder Spielzeit gehört, für das unermüdliche und ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer bedanken. Jährlich nehmen rund 400 Hilfskräfte von Feuerwehren, THW oder Rettungskräften im Stadion teil. Infos zur kostenfreien Anmeldung sind auf der Homepage des ECDC verfügbar. Karten gibt es außerdem bereits online im VVK. Am Sonntag reisen die Indians zum Allgäu-Derby nach Füssen. Spielbeginn am Kobelhang ist um 18:00 Uhr.

Stuttgart Rebels vs ECDC Memmingen 6:5 n.V. (5:1/0:2/0:2/1:0)

Tore: 1:0 (3.) Renner (Pistilli, 5-4), 2:0 (5.) Renner (Blais, Montgomery, 5-4), 2:1 (5.) Brassard (Spurgeon, Svedlund), 3:1 (8.) Geidl (Lammel, Kohans), 4:1 (14.) Geidl (Herm, Pronin, 5-4), 5:1 (15.) Pistilli (Herm, Renner), 5:2 (35.) Brassard (Ouderkirk, Spurgeon), 5:3 (37.) Brassard (Spurgeon, Ouderkirk), 5:4 (44.) Brassard (Ouderkirk, Spurgeon), 5:5 (48.) Brassard (Ettwein, Ouderkirk), 6:5 (65.) Herm (Lammel, GWG)

Strafminuten: Stuttgart 10-Memmingen 16

