Nach kÃ¤mpferischer Defensivleistung: Deggendorfer SC entfÃ¼hrt alle drei Punkte beim SC Riessersee

Der Deggendorfer SC bleibt weiterhin ungeschlagen. Nach einer kämpferischen Defensivleistung bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntagabend vor 1025 Zuschauer im Olympia-Eissport-Zentrum den SC Riessersee mit 1:2.

Der Deggendorfer Übungsleiter musste im Duell mit den Garmischern auf einige Leistungsträger in der Defensive verzichten. Mit Benedikt Schopper, Alex Grossrubatscher, Dennis Balzer und jetzt auch Ondrej Pozivil fehlten gleich vier Verteidiger. Zudem war auch Torhüter Justin Köpf noch nicht bei 100%, sodass Alexander Wunderlich als Backup an Bord war.

Die Gastgeber kamen mit viel Schwung aus der Kabine und versuchten dem DSC durch frühes Forechecking zuzusetzen. Dies gelang den Oberbayern über weite Strecken auch und die Deggendorfer taten sich zunächst schwer, ihr eigenes Spiel zu finden. Die logische Konsequenz war das 1:0 für den SCR durch Robin Soudek in der zwölften Minute. Der DSC fand in den folgenden Minuten allerdings besser in die Partie und erspielte sich selbst gute Tormöglichkeiten, scheiterten aber an Andreas Mechel im Garmischer Tor.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts wirkten die Hausherren aktiver, leisteten sich in der 27. Minute durch Alec Zawatsky jedoch eine Strafzeit. Diese nutzte der DSC prompt durch Curtis Leinweber, der zuvor mustergültig von Carter Popoff bedient wurde, noch in der selben Minute zum Ausgleich. Nur 39 Sekunden später lag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger plötzlich in Front: Ein Schuss von Marcel Pfänder wurde von Niklas Pill noch entscheidend abgefälscht und rutschte an Mechel vorbei ins Tor zum 1:2. Im weiteren Drittelverlauf entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams ihre Drangphasen hatten. Ein weiterer Treffer fiel bis zur zweiten Pausensirene allerdings nicht mehr.

Im Schlussdrittel warfen die Garmischer noch einmal alles in die Waagschale, um schlussendlich doch noch zum Ausgleich zu kommen. Doch die Deggendorfer verteidigten ihr eigenes Tor mit viel Kampf und Leidenschaft, sodass die drei Punkte mit dem Mannschaftsbus zurück nach Niederbayern fahren.

Am Freitag steht für den Deggendorfer SC die nächste harte Nuss am Programm. Zu Gast ist der DSC dann auswärts bei den Heilbronner Falken.

