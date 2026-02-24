Nach fünf Spielen und einem Gegentorschnitt von 5,48: Löwen Frankfurt und Star-Goalie Tokarski trennen sich wieder

Frankfurt. (Löwen) Die Löwen Frankfurt und Torhüter Dustin Tokarski haben heute bekannt gegeben, dass sie sich auf eine sofortige Vertragsauflösung mit ihrem Torwart Dustin Tokarski geeinigt haben.

Der Goalie wird seine Karriere in Ljubljana fortsetzen.

Durch die Genesung von Cody Brenner ist das Goalie-Trio der Löwen wieder komplett. Durch diese Tatsache und den Umstand, dass aktuell auch alle Importspieler einsatzfähig sind, wäre Dustin Tokarski derzeit nicht mehr zum Einsatz gekommen. Mit dem Team aus Slowenien hat Sportdirektor Jan Barta eine Mannschaft gefunden, bei der Tokarski künftig deutlich mehr Eiszeit erhalten wird.

Jan Barta: „Wir haben die Gelegenheit genutzt, noch vor Transferschluss eine Lösung zu finden, die allen Seiten zugutekommt. Mit Cody Brenner, Mirko Pantkowski und Rodion Schumacher sind wir für den Saisonendspurt gut aufgestellt.“