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Home Deutschland DEL Augsburger Panther Nach Erkrankung am Guillain-Barre Syndrom: Augsburgs Headcoach Bill Peters macht bereits Fortschritte in der Rehabilitation
Augsburger Panther

Nach Erkrankung am Guillain-Barre Syndrom: Augsburgs Headcoach Bill Peters macht bereits Fortschritte in der Rehabilitation

10. Juni 20261 Mins read83
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Trainer Bill Peters von den Augsburger Panther - © Marco Leipold / City-Press
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Augsburg. (PM Panther) Bill Peters ist am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) erkrankt und befindet sich deshalb seit dem 15. Mai in stationärer Behandlung.

GBS ist eine Erkrankung, bei der das Immunsystem das Nervensystem angreift.

Die neurologische Erkrankung wurde früh erkannt und Bill Peters anschließend im Universitätsklinikum Augsburg erfolgreich erstbehandelt. Ein schneller Therapiebeginn ist bei dieser Erkrankung von großer Bedeutung. Seit rund zwei Wochen ist Peters in einem Therapiezentrum mit Schwerpunkt auf neurologischer Rehabilitation, wird dort bestmöglich betreut und erzielt dank der intensiven Behandlung täglich Fortschritte.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Natürlich war die Nachricht von Bill Peters Erkrankung für uns alle zunächst ein großer Schock. Glücklicherweise konnte ihm schnell und zielgerichtet geholfen werden. Bill arbeitet jeden Tag hart für sein Comeback und kann sich dabei der uneingeschränkten Unterstützung unserer gesamten Organisation sicher sein. Unsere Mannschaftsärzte koordinieren die Therapie, stehen in engen Austausch mit den entsprechenden Fachärzten und unterstützen Bill und uns so bestmöglich mit ihrer medizinischen Expertise. Wir wünschen unserem Cheftrainer eine schnelle Genesung und freuen uns, ihn schon bald wieder bei uns im Stadion sehen zu können.“

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