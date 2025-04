Nach ergebnisoffenem Exit-Meeting wurde nun eine Entscheidung getroffen: Augsburger Panther setzen nicht mehr auf Strauss Mann

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther werden mit einem veränderten Torwartduo in die neue PENNY DEL-Saison starten.

Nach dem Karriereende von Markus Keller steht jetzt auch fest, dass Strauss Mann nicht in die Fuggerstadt zurückkehren wird.

Strauss Mann hütete in der vergangenen Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga 41-mal das Augsburger Tor. Dabei wies der US-Amerikaner bei einem Gegentorschnitt von 3,35 eine Fangquote von 89,99 % auf. 13-mal führte er sein Team zu Sieg. Speziell mit seinen Leistungen in den beiden letzten Saisonpartien hatte Mann großen Anteil am Klassenerhalt der Panther. In den Exit Meetings nach der Saison gingen der Club und der Torwart ergebnisoffen auseinander, jetzt entschieden sich die Panther aber für eine Veränderung auf dieser Position.

Die Augsburger Panther danken Strauss Mann für seinen immer vorbildlichen Einsatz und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft nur das Beste.

Die Karriere von Strauss Mann in Zahlen

