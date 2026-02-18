Nach einem harten Cross-Check gegen das Knie: Davis Koch vom EC Bad Nauheim fÃ¼r drei Spiele gesperrt

Neuss. (PPM DEL2) Gegen Koch wurde ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Davis Koch ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 17.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme vom EC Bad Nauheim

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich in der 29. Spielminute im 2. Drittel, bei einem Bully in der neutralen Zone. Nachdem der Schiedsrichter die Scheibe eingeworfen hatte, fÃ¼hrte der Spieler #7 Davis Koch vom EC Bad Nauheim bei seinen Gegenspieler #22 Eric Bradford von der DÃ¼sseldorfer EG mit beiden HÃ¤nden am SchlÃ¤ger einen harten Cross-Check gegen das Knie aus, ohne aktiv die Scheibe spielen zu wollen.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #7 Davis Koch nahm rÃ¼cksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Der Spieler #7 Davis Koch unternahm keinerlei Anstrengung die Scheibe zu Spielen

â€¢ Der Spieler #7 Davis Koch wandte Ã¼bermÃ¤ÃŸige und Ã¼berflÃ¼ssige Kraft an

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von drei (3) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.