Nach einem gemeinsamen GesprÃ¤ch zwischen Leadership-Group, Trainerteam und sportlicher Leitung: Tobias Lindberg ist neuer Eispiraten-KapitÃ¤n

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Dem ein oder anderen Fan dürfte es am vergangenen Wochenende schon aufgefallen sein: Tobias Lindberg trug, trotz der Anwesenheit von Mario Scalzo, das „C“ auf der Brust.

In einem gemeinsamen Gespräch zwischen Leadership-Group, Trainerteam und sportlicher Leitung fiel der Entschluss, dass der Schwede das Kapitänsamt ab sofort übernimmt. Tobias Lindberg ist somit der zwölfte Kapitän seit Gründung der Eispiraten Crimmitschau im Jahr 2007.

Mario Scalzo: „In der Situation, in der sich das Team befand, mussten wir viele Dinge ändern. Ich persönlich musste einen neuen Ansatz finden und meinen Führungstyp ändern. Nach meiner Operation und der kurzen Zeit, in der ich wieder spielen und ein Vorbild sein musste, war dies aber nicht möglich. Tobias ist in der Lage, die Spieler mit mehr Energie zu pushen. So kann ich mich mehr auf mich selbst konzentrieren, um so schnell wie möglich in besserer körperlicher und geistiger Verfassung zu sein und für die Mannschaft noch mehr leisten zu können. Es war die beste Entscheidung, die wir für das Wohl des Teams treffen konnten“.

Tobias Lindberg: „Die Entscheidung lag bei Mario, und nachdem er seine Gründe dafür dargelegt hatte, war ich mit seiner Entscheidung einverstanden. Mario hat es der Mannschaft am Mittwochmorgen mitgeteilt, und die Reaktion der Mannschaft war gut. Es gibt viele Spieler in unserem Team, die mir bei der Übernahme von Verantwortung helfen. Wir haben vor und nach dem Wechsel des Kapitäns eine gute Führung im Team, das ist also nichts Neues. Ich versuche, meinen Mannschaftskameraden beim Training und bei den Spielen ein gutes Vorbild zu sein. Das Wichtigste ist, dass sich jeder in unserer Kabine wohlfühlt und weiß, was seine Aufgabe ist und was von ihm erwartet wird, und ich denke, das haben wir an diesem Wochenende gezeigt“.

Mario Scalzo selbst wird weiterhin zur Leadership-Group der Eispiraten zählen und fortan mit dem „A“ auf der Brust auflaufen. Weiterhin Bestandteil der dieser Gruppe sind Dominic Walsh, Vinny Saponari und Denis Shevyrin.