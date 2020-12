Nach dreieinhalb Wochen Zwangspause: Die TÃ¶lzer LÃ¶wen sind zurÃ¼ck!

Bad Tölz. (PM Löwen) Es fühlte sich fast an, wie eine kleine Sommerpause: Dreieinhalb Wochen sind mittlerweile seit dem letzten Spiel der Tölzer Löwen...

Am morgigen Mittwoch ist es dann endlich wieder so weit. Der EC Bad Nauheim gastiert in der weeArena. Nach vielerlei gesundheitlicher Tests und Puls-Überwachung während der Trainingseinheiten ist mittlerweile klar, welche Spieler eingesetzt werden können. Vorab: Nicht mit im Löwenkader sein werden Markus Eberhardt, Johannes Sedlmayr, Lubor Dibelka und Thomas Merl. Alle vier sind gesundheitlich angeschlagen – im Übrigen nicht zwingend coronabedingt. Auch hinter dem Einsatz von Henrik Huwer steht nach einer schmerzhaften Puck-Begegnung im Abschlusstraining ein Fragezeichen. Als Starter war allerdings ohnehin Maximilian Franzreb eingeplant. „Die Hockeygötter mögen uns in dieser Saison nicht, was Verletzungen angeht“, so Kevin Gaudet.

„Hoffentlich geben sie uns morgen ein bisschen Puckglück zurück.“ Der personelle Engpass bringt den Löwencoach dazu Manuel Edfelder in den Sturm zu beordern. Der Allrounder spielte dort bereits in der kompletten Vorbereitung. Dadurch stehen fünf Verteidiger und acht Stürmer bereit. Darunter auch Reid Gardiner, der morgen zu seinem Pflichtspieldebüt für die Löwen kommen wird – aller Voraussicht nach hauptsächlich an der Seite von Max French und Marco Pfleger. „Es wird enorm schwer. Aber eins ist klar. Wir werden kämpfen, denn das ist es, was Löwen machen“, so Gaudet.

Das ist es auch, was die Mindestanforderung gegen einen EC Bad Nauheim sein wird, der in dieser Saison größtenteils überzeugt hat und als Tabellendritter nach Bad Tölz kommt. Da dieses Ranking aufgrund der verzehrten Anzahl der absolvierten Spiele aber nur bedingt aussagekräftig ist, muss etwas differenziert werden. In puncto Punkte/Spiel sind die Buam nur um 0,2 Zähler schlechter.

Der EC Bad Nauheim liegt in diesem Ranking auf Platz zwei, die Buam auf Rang vier. Es ist also durchaus ein indirektes Topspiel, das am eishockey-ungewöhnlichen Mittwochabend stattfindet. Bad Nauheim steht im Gegensatz zu den Löwen voll im Saft, verlor allerdings zuletzt mit 1:5 in Crimmitschau. Im Tor vertrauen die Hessen auch in dieser Saison auf die unbestrittenen Qualitäten von Felix Bick. In der Offensive sind bislang die durchgewechselten Kontingentspieler tonangebend. Cason Hohmann (19 Punkte), aktuell zweitbester Scorer ligaweit, und Jamie Arniel (16) führen die Liste an. Dahinter folgt Ex-Löwe Andreas Pauli (14), sowie der Kanadier Kelsey Tessier (13).