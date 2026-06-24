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Nach „drei wundervollen Jahren“ in Mannheim: Krefeld Pinguine verpflichten Yannick Proske

24. Juni 20261 Mins read176
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Yannick Proske - © Sportfoto-Sale (DR)
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Krefeld / Mannheim. (PM KEV / PM Adler) Mit Yannick Proske verstärken die Krefeld Pinguine ihre Offensive mit einem weiteren jungen Talent.

Der Angreifer, der in der vergangenen Saison mit den Adlern Mannheim das Finale der PENNY DEL erreichen konnte, wird in der kommenden Saison für den Aufsteiger auflaufen.

Thomas Popiesch, Cheftrainer Pinguine: „Mit Yannick haben wir einen talentierten Spieler verpflichtet, der trotz seines jungen Alters bereits über 200 DEL-Spiele bestritten hat. Wir freuen uns sehr, dass er nächste Saison in Schwarz-Gelb auflaufen wird.“

„Ich hatte drei wundervolle Jahre in Mannheim, habe hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gemacht“, blickt Proske mit positiven Gefühlen auf seine Adler-Zeit zurück. „An der Stelle möchte ich mich ausdrücklich beim Club und bei den Fans für den bedingungslosen Support und die beispiellosen Choreos bedanken. Es hat mir immer sehr viel Freude bereitet, vor und für sie zu spielen.“

Yannick Proske zu seiner Entscheidung: „Für mich war ein Wechsel nach Krefeld der logische nächste Schritt in meiner Karriere. Ich habe bereits viel über den Verein und das Umfeld gehört und freue mich darauf für die Pinguine aufzulaufen. “

„Yannick hat unglaublich hart gearbeitet und war ein hervorragender Teamkollege. Wir wünschen ihm viel Glück für die weitere Entwicklung in seiner neuen Mannschaft“, so Mannheims Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Der gebürtige Weißwasseraner begann seine Karriere in der Nachwuchsabteilung seines Heimatvereins, ehe es ihn nach einem Jahr in Dresden zu den Jungadlern nach Mannheim zog. Dort lief der 1,88 Meter große Angreifer die U17 und U20 auf und reifte zum U-Nationalspieler, ehe er 2020/21 dann seine DEL-Premiere mit den Iserlohn Roosters feiern durfte. Die folgende Saison verbrachte Proske bei den Spokane Chiefs in der Western Hockey League, wo er in 30 Scorerpunkte erzielen konnte. Nach seiner Rückkehr nach Iserlohn spielte er ein weiteres Jahr für die Roosters, bevor er 2023 zurück in die Kurpfalz wechselte. In seinen drei Spielzeiten für die Adler kam der Rechtsschütze auf insgesamt 168 Einsätze, davon 32 in den Playoffs, und mittlerweile drei Spiele für die A-Nationalmannschaft.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Yannick Proske @ Elite Prospects

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