Nach doppeltem Overtime-Krimi: Meran erzwingt ein sechstes Spiel

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben das fünfte Spiel der Viertelfinalserie gegen den HC Meran Pircher verloren und damit den ersten Matchpuck vergeben.

Dabei ging es am Dienstagabend in der Ritten Arena bis in die zweite Overtime, ehe Madsen das 2:1 für die Meraner Adler erzielte und die Serie damit zumindest bis zum Donnerstag verlängert.

Im ersten Drittel gab es in der Ritten Arena noch ein Abstasten zu sehen, wobei beide Mannschaften zwar zu einigen Chancen kamen, bei weitem aber nicht ihr bestes Eishockey zeigten. Für die Rittner Buam SkyAlps scheiterten zunächst Hjorth (8.) und Insam (10.) an Meran-Goalie Rigoni, auf der Gegenseite war Furlong gegen Tomasini mit einer schönen Stockparade zur Stelle (11.). Dann hatte zunächst Meran mehr vom Spiel, ehe die Rittner Buam ein Powerplay zugesprochen bekamen. Im Überzahlspiel machte sich besonders Liga-Topscorer Szypula mehrmals bemerkbar, seine Schüsse blieben aber stets an Rigoni hängen, sodass es beim Drittelstand von 0:0 blieb.

Auch nach dem ersten Seitenwechsel lief der Spielfluss nicht so, wie in den ersten vier Begegnungen dieser Viertelfinalserie, wenngleich der ein oder andere Passfehler für teils ausgezeichnete Chancen sorgte. In der 23. Minute blieb Tomasini mit einem Rückhand-Schuss an Furlong hängen, auf der Gegenseite parierte Rigoni zuerst gegen Kostner und hatte Glück, dass Manuel Öhler den Abpraller um Haaresbreite verpasste (24.). Dann wurde der Torbann gebrochen. Szypula verlor als letzter Mann den Puck leichtfertig, Massimo Pietroniro avancierte zum Nutznießer, lief allein auf Furlong zu und blieb eiskalt (25.15). Dieser Treffer blieb für einige Minuten der einzige Aufreger, ehe die Rittner Buam eine Strafzeit erfolgreich überbrückten und Kevin Fink in der 32. Minute das 1:1 verpasste, nach einem Konter war Rigoni zur Stelle. Auch den Rittnern gelang in einem darauffolgenden Powerplay kein Tor und so blieb es beim 0:1 zur zweiten Drittelpause.

Im Schlussdrittel gingen den Meraner Adlern langsam, aber sicher die Kräfte aus und die Rittner Buam kamen zu immer mehr Chancen. Kevin Fink (42., Pfosten), Szypzla (45., pariert) und Hjorth (49., pariert) vergaben noch, dann startete Szypula im Vier-gegen-Vier aber auf der rechten Seite durch, überlief die Meraner Abwehr und nagelte den Puck ins kurze Kreuzeck zum Ausgleich (50.16). Es hätte auch der Sieg drinnen sein können, denn Meran wankte für den Rest des Schlussdrittels gehörig. Vor dem Tor fehlte den Buam aber die gewohnte Leichtigkeit, sodass es in die Overtime ging.

Und die zog sich. In den ersten 20 Minuten hatten dabei die Rittner Buam SkyAlps deutlich mehr vom Spiel, Meran war am Ende seiner Kräfte, hielt aber tapfer dagegen. Eine besonders gute Figur gab Rigoni ab, der mehrere Schüsse der Buam sicher entschärfte. Am nähesten kamen die Buam dem Siegtreffer in der 65. Minute, als Giacomuzzi am Pfosten scheiterte, während Meran Sekunden vor Ablauf der ersten Extrazeit beinahe selbst das 2:1 erzielt hätte, Nakajima traf aber nur das Außennetz (79.). In der zweiten Overtime fiel dann der Treffer: Madsen zog ab und wie aus dem Nichts fiel die Entscheidung nach über 84 Minuten Spielzeit (84.21).

Damit übersiedelt die Serie ein weiteres Mal nach Meran. Am Donnerstag steht um 20.30 Uhr in der Meranarena Spiel sechs auf dem Programm.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 5

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 Massimo Pietroniro (25.15), 1:1 Szypula (50.16), 1:2 Madsen (84.21)

Stand in der Viertelfinalserie: 3:2 (3:0, 4:3, 3:4, 5:2, 1:2 OT)

