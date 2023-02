Nach dieser Saison: Black Hawks und Petr Bares beenden die Zusammenarbeit

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks und der aktuelle Trainer Petr Bares haben einvernehmlich beschlossen die Zusammenarbeit nach der laufenden Oberliga Saison...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks und der aktuelle Trainer Petr Bares haben einvernehmlich beschlossen die Zusammenarbeit nach der laufenden Oberliga Saison nicht zu verlängern.

Petr Bares war vor der Saison aus der DEL2 vom EHC Freiburg in die Dreiflüsse Stadt gewechselt. Davor war Bares mehr als zehn Jahre für den ERC Ingolstadt in der DEL und im Nachwuchsbereich tätig. Unter Petr Bares gelang den Habichten der frühzeitige Klassenerhalt in der Oberliga Süd. Das ausgegebene Ziel, das Erreichen der Pre-Playoffs, ist für die Black Hawks rechnerisch noch möglich. Realistisch müsste dazu in den letzten Spielen aber eine Siegesserie folgen. „Wir haben mit Petr ein offenes Verhältnis und sind im ständigen Austausch. Die Weichen für die kommende Spielzeit werden jetzt gestellt. In den Gesprächen haben beide Seiten festgestellt, dass die Trainerposition zur kommenden Spielzeit neu besetzt werden soll“. erzählt Vorstand Christian Eder.

Die Mannschaft wurde bereits informiert. Der Fokus liegt im Saisonendspurt also voll und ganz auf dem sportlichen Erfolg. „Rechnerisch ist alles noch möglich. Die Mannschaft kann ganz befreit aufspielen und von Spiel zu Spiel schauen“. Dieses findet bereits am Freitag um 19:30 Uhr in der Eis-Arena Passau gegen den EC Peiting statt. Verabschiedet wird Trainer Petr Bares am Ende dieser Saison. Und wer weiß, vielleicht nach einer langen und spannenden Zeit in den Oberliga Playoffs… -czo

Saisonendspurt: Peiting zu Gast in der Eis-Arena

Das nächste Heimspiel findet bereits am morgigen Freitag um 19:30 Uhr gegen den EC Peiting statt. Die Oberbayern kämpfen noch um die direkte Qualifikation für die Playoffs und liegen nur einen Punkt hinter den sechstplatzierten Memmingern. Peiting hat dazu auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto als die Indians. Die Ausgangslage ist also selbst bei einer Niederlage in Passau weiterhin gut.

In der bisherigen Saison ist die Bilanz der Habichte gegen Peiting positiv. Von drei Spielen konnten die Habichte zwei gewinnen. Trotzdem gehen die Gäste am Freitag als Favorit in die Partie gegen die Black Hawks. Die Qualität im Kader der Oberbayern ist unglaublich hoch. Insbesondere im Angriff ist der ECP unberechenbar. Aufpassen müssen die Black Hawks auf die Kontingentspieler Felix Beauchemin-Brassard und Sam Payeur. Aber auch die deutschen Spieler in den Reihen von Peiting spielen eine starke Saison. Thomas Heger steht mit 50 Punkten auf Platz 2 der internen Scorerwertung. Am vergangenen Wochenende haben die Peitinger beim 6:7 Auswärtssieg in Höchstadt bewiesen, dass sie im Angriff brandgefährlich sind und ihre Torchancen eiskalt nutzen. Auf der anderen Seite stehen aber auch sechs Gegentore, welche wiederum zeigen, dass man die Verteidigung des ECP durchaus knacken kann. „

Die Habichte möchten derweil an das gute letzte Drittel vom vergangenen Sonntag anknüpfen. Mit einer starken läuferischen und kämpferischen Leistung sollen vor allem die treuen Fans in der Eis-Arena versöhnt werden. „Dazu müssen wir wieder hart aber fair auf den Körper spielen. Technisch starke Gegner kann man damit schon beeindrucken. Checken, laufen, kämpfen, einfach spielen und dumme und unnötige Fouls sein lassen“. weiß Vorstand Christian Eder. In der Tat müssen sich die Habichte aktuell vieles erarbeiten. Das Positive: Die Mannschaft der Black Hawks hat ihr Glück ein Stück weit auch in der eigenen Hand und hat bereits mehrfach bewiesen, dass viel Potential in ihr steckt. Und so möchten die Black Hawks in der Eis-Arena zurück auf die Siegerstraße kommen und den dritten Saisonsieg gegen den EC Peiting feiern. „Auch wenn es die letzten Spiele nicht gut lief, hofft die Mannschaft wieder auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Zuschauern“.

Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen Peiting um 19:30 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. -czo

