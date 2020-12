Nach despektierlicher Geste: Daniel Pietta entschuldigt sich bei Straubings Sena Acolatse

Ingolstadt. (EM) Nicht das Spiel selbst, sondern viel mehr eine despektierliche Geste von Ingolstadts Neuzugang Daniel Pietta ließ am Sonntag die Wellen hochschlagen. In...

In der 54. Spielminute kam es im Anschluss an eine Auseinandersetzung zwischen Daniel Pietta und Sena Acolatse zu einer despektierlichen Geste („Affen Geste“) seitens des Ingolstädter Spielers in Richtung der Straubinger Bank.

Am heutigen Montag folgte eine öffentliche Entschuldigung Seitens Daniel Pietta an Sena Acolatse und die Straubing Tigers. Die DEL hat ungeachtet dessen ein Ermittlunsgverfahren wegen unsportlichen Verhaltens eingeleitet. Nachfolgend der Wortlaut der offiziellen Entschuldigung.

Liebe Fans des ERC Ingolstadt,

liebe Fans der Straubing Tigers,

liebe Eishockeyfans,

lieber Sena Acolatse,

gestern hatten wir ein Testspiel gegen die Straubing Tigers, unser zweites Spiel in der Vorbereitung, nach neun Monaten Zwangspause, und mein zweites Spiel für meinen neuen Club. Noch vergangene Woche habe ich in einem Videointerview gesagt, dass nicht das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern die Erkenntnisse, die wir aus dem Spiel ziehen.

Dann aber ist mir gestern etwas passiert, was alle anderen Aspekte des Spiels in den Hintergrund treten lässt: In der 54. Spielminute gab es eine Auseinandersetzung zwischen mir und Sena Acolatse, an der auch mehrere weitere Spieler beider Teams beteiligt waren. Nachdem 10-Minuten-Strafen ausgesprochen wurden, fuhr ich in Richtung unserer Bank und deutete mit einer, wie die Medien schrieben, „Affen-Geste“, an, die Straubinger sollen angesichts der vielen Nicklichkeiten „nicht so einen Affen machen“, schließlich sei es nur ein Testspiel.

Schon als ich die Bank betrat, wurde mir klar, welchen Fehler ich gemacht habe. Sena Acolatse ist ein farbiger Spieler und dementsprechend kann eine „Affen-Geste“, wie sie von mir getätigt wurde, selbstverständlich als rassistisch missverstanden werden.

Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen: Ich verabscheue jegliche Art von Rassismus und Antisemitismus. Sena Acolatse ist bekanntermaßen und im besten Sinne ein unangenehmer und herausfordernder Gegenspieler, aber das gehört im Eishockey dazu und hat nichts, aber auch gar nichts, mit seiner Hautfarbe zu tun. Meine Geste entstand aus der Emotion heraus und richtete sich gegen das Straubinger Team allgemein, nicht gegen einen einzelnen Spieler und war – vor allem – in keiner Weise rassistisch gemeint.

Ich möchte mich dafür bei allen, die ich damit verletzt habe und die tagtäglich unter Rassismus zu leiden haben – vor allem aber bei Sena Acolatse selbst – um Verzeihung bitten.

Es tut mir aufrichtig leid!

Wir alle freuen uns nach dieser langen Zeit wahnsinnig auf die neue Saison und ich hoffe, mit meinem Verhalten eure Vorfreude nicht zu sehr getrübt zu haben.

Viele Grüße

Euer Daniel Pietta