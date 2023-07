Nach der Rückkehr von Christian Ehrhoff freut sich Krefeld auf das nächste Comeback: Die Stimme der Westparkstraße ist zurück!

Krefeld. (PM Pinguine) Die Stimme der Westparkstraße ist zurück! Die Krefeld Pinguine und ihre Fans werden in der kommenden Saison in der Arena wieder...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Stimme der Westparkstraße ist zurück!

Die Krefeld Pinguine und ihre Fans werden in der kommenden Saison in der Arena wieder von Kristian Peters-Lach eingeheizt. Der neue alte Stadionsprecher, der zum Ende der Saison 2021/22 seinen Rücktritt erklärte, wird zusammen mit Simon Arens, der zukünftig ebenfalls noch enger mit den Pinguinen zusammenarbeiten wird, das Stadionsprecher-Duo für die neue Saison bilden.

Krefeld Pinguine Geschäftsführer Peer Schopp: „Die Rückkehr Kristian Peters-Lach ist für uns ein unglaublicher Vertrauensbeweis und bestätigt uns in der Ausrichtung unseres Clubs. KPL war in der Saison als Fan häufig bei uns zu Gast und hat bei Interviews im Business Club ausgeholfen. Er hat sich trotz seines Rückzugs voll mit den Pinguinen identifiziert und war, nachdem klar wurde, dass Patrick Kramp nicht mehr weitermachen wird, unser Wunschkandidat, um mit Simon Arens zusammen unser Stadion anzufeuern. In diesem Zuge möchten wir uns auch bei Patrick für sein Engagement in der letzten Saison bedanken! Nun freuen wir uns mit KPL das nächste Comeback eines Krefelder Urgesteins feiern zu dürfen!“

Kristian Peters-Lach: „Es gab seinerzeit gute Gründe für meinen Rücktritt und heute ebenso gute fürs Comeback. In vielen persönlichen Gesprächen haben mich Peer Schopp und Tobias Polka mit ihrer Vision von #unserweg sowie viel Verbindlichkeit von den „neuen“ Pinguinen überzeugt. Als Fan hat es mich unglaublich gefreut, dass während und nach der Saison wieder mit Freude über die Pinguine gesprochen worden ist. Die Energie und Aufbruchstimmung zur Play-Off-Zeit hat auf beeindruckende Weise unterstrichen, wie viel Begeisterung, Identifikation und Sinnstiftung im Verein steckt. Ich verspüre riesige Vorfreude auf die neue Spielzeit und darauf, mit Simon und DJ Stefan Volland ein mitreißendes und auf Fans wie Mannschaft zugeschnittenes Entertainment-Programm zu entwickeln. Der Dialog mit den Fans bleibt in jedem Falle erhalten.“

