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Home Deutschland DEL Augsburger Panther Nach den Exit Meetings stehen zwÃ¶lf AbgÃ¤nge bei den Augsburger Panthern fest
Augsburger PantherTransfer-News

Nach den Exit Meetings stehen zwÃ¶lf AbgÃ¤nge bei den Augsburger Panthern fest

19. MÃ¤rz 20261 Mins read112
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Spieler von den Augsburger Panther - Â© Bruno Dietrich / City-Press
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Augsburg. (PM Panther) Unmittelbar nach dem Hauptrunden-Ende standen fÃ¼r das Management und die sportliche Leitung die traditionellen Exit Meetings mit allen Spielern des Teams der Saison 2025-26 auf der Agenda.

WÃ¤hrend einige Spieler sich bereits anderen Clubs angeschlossen haben, wurden andere Akteure abschlieÃŸend informiert, dass sie in der Fuggerstadt keine Zukunft haben werden.

Der TorhÃ¼ter Michael Garteig, die Verteidiger Max Renner, Thomas Schemitsch, Leon van der Linde, Moritz Wirth und David Farrance sowie die StÃ¼rmer Cody Kunyk, Anthony Louis, Riley Damiani, Jason Bast, Alexandre Grenier und Joe Cramarossa werden aus unterschiedlichen GrÃ¼nden nicht mehr fÃ¼r das GrÃ¼ndungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga auflaufen.

Die Augsburger Panther danken allen Spielern fÃ¼r ihren Einsatz in rot-grÃ¼n-weiÃŸ und wÃ¼nschen ihnen fÃ¼r ihre sportliche wie private Zukunft nur das Beste.

Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther, Ã¼ber die Entscheidungen: â€žWir haben in dieser Saison mit dem frÃ¼hzeitigen Klassenerhalt und Platz elf einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht und uns stabilisiert. Dennoch sehen wir die Notwendigkeit, den im letzten FrÃ¼hjahr gestarteten Neuaufbau weiter voranzutreiben. Wir haben aber schon jetzt ein sehr gutes GrundgerÃ¼st und werden nun StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck auf diesem aufbauen. Klar ist, dass wir die Saison 2026-27 mit neuen Zielen starten werden und uns weiter verbessern wollen â€“ als Team und in der Tabelle.â€œ

Noch nicht geklÃ¤rt ist zum aktuellen Zeitpunkt die Zukunft von Madison Bowey. Mit dem Verteidiger befindet sich der Club noch in ergebnisoffenen GesprÃ¤chen. Einen gÃ¼ltigen Vertrag fÃ¼r die kommende Spielzeit besitzt hingegen das 17-jÃ¤hrige EigengewÃ¤chs Liron Pellizzari. Pellizzari feierte jÃ¼ngst mit der U20 des Augsburger EV den Klassenerhalt und rechnet sich Chancen auf eine Nominierung zur U18-Weltmeisterschaft aus.

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