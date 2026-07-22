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Nach dem „Wechsel-Wirbel“ meldet sich Linus Weissbach erstmals zu Wort: „Habe lange über Entscheidung nachgedacht“

22. Juli 20261 Mins read188
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Linus Weissbach im Trikot der Buffalo Sabres - © Bill Wippert/NHLI via Getty Images
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Göteborg. (EM) Vor knapp drei Wochen sorgte sein Wechsel für eine Menge Wirbel.

Linus Weissbach (28) verlässt die Frölunda Indians in Richtung KHL (Kontinental Hockey League). SKA St. Petersburg hat sich die Dienste des Schweden für die kommende Saison gesichert. (wir berichteten)

Damit wird Weissbach der erste Schwede sein, der seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 direkt von der SHL in die KHL wechselt. Auch die Angriffe der Ukraine auf russische Öl-Terminals in der Region haben ihn offenbar nicht davon abgehalten in die KHL zu wechseln. Seine Nationalmannschaftskarriere kann er laut Statuten damit auch auf Eis legen. Der Shitstorm in den schwedischen sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten. Ebenso aber auch geteilte Meinungen.

Weissbach: „Lange über Entscheidung nachgedacht“

Nun meldet sich Weissbach erstmals selbst zu Wort. Im Interview mit sports.ru erklärt er: „Es war eine wichtige Entscheidung für mich, über die ich lange nachgedacht habe.“

Der 28-Jährige hofft sogar, dass er selbst anderen Schweden, die nach Russland kommen und Eishockey spielen wollen, den Weg weisen kann.
„Viele schwedische Spieler möchten in der KHL spielen, vielleicht kann mein Wechsel diese Chance in Zukunft auch anderen eröffnen. Bisher gab es immer viele Schweden in der Liga, und alle haben positive Erfahrungen in der KHL gemacht“, sagt Weissbach.

SKA St. Petersburg unterhält enge Verbindungen zum russischen Regime

Der SKA St. Petersburg unterhält enge Verbindungen zum russischen Regime und gehört dem staatlichen Energiekonzern Gazprom. Präsident des Vereins ist der Milliardär Gennadi Timtschenko, der seit Langem als enger Verbündeter Wladimir Putins gilt.

Vergangene Saison drei Schweden in der KHL aktiv

In der vergangenen Saison spielten die Schweden Fredrik Claesson (Dynamo Moskau), Robin Press (Metallurg Magnitogorsk) und der Doppelstaatsbürger (Schweden/Ukraine) Dmytro Timashov für Wladiwostok in der russischen Liga. Während Timashov seinen Vertrag verlängert hat, ist die sportliche Zukunft von Claesson noch offen. Robin Press hat sich bekanntlich den Kölner Haien angeschlossen.

Linus Weissbachs Karriere

Source: Linus Weissbach @ Elite Prospects

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