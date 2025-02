Nach dem Ã¤rgerlichen Auftritt gegen Straubing und deutlichen Worten wollen die Roosters mit starker Fan-UnterstÃ¼tzung in MÃ¼nchen eine „kleine Sensation“ schaffen

Iserlohn. (MK) Trotz der ärgerlichen 1:4 Niederlage gegen die Straubing Tigers sind die Iserlohn Roosters weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz.

Roosters gehen als Vorletzter ins Wochenende, deutliche Worte von Andy Jenike

Die Luft im Tabellenkeller bleibt allerdings dünn. Mitkonkurrent Augsburg konnte zeitgleich drei wichtige Punkte in Bremerhaven einfahren und Schlusslicht Düsseldorf lässt weiterhin die Konstanz über sechzig Minuten vermissen. Deren 2:3 Niederlage gegen Ingolstadt sorgt dafür, dass die Roosters mit zwei Punkten vor der DEG als Vorletzter ins Wochenende gehen.

Die Niederlage gegen die Tigers war aus zwei Gründen ärgerlich. Zum einen ging dem Treffer von Straubings Senkrechtstarter Josh Samanski zum 1:2 ein Beinstellen an Brandon Gormley voraus. Beim 1:3 durch Skyler McKenzie standen sogar sieben Straubinger Spieler zeitgleich auf dem Eis. Hätten die Referees hier eine Bankstrafe ausgesprochen, dann hätten die Iserlohner beim Stand von 1:2 ein Powerplay gehabt. Der andere Grund ist allerdings auch klar erkennbar gewesen und schwerwiegender. Die Mannschaft ließ die absolute Kampfbereitschaft vermissen. Die feinfühligen Anhänger erkannten das und skandierten bereits im Schlussdrittel „Wir wollen Euch kämpfen sehen“. Franz-David Fritzmeier hatte schon nach dem Spiel für die Reaktion der Fans Verständnis, wenngleich diese sicherlich auch nicht hilfreich war.

Deutliche Worte fand auch Torhüter Andy Jenike, der sein Team mit guten Paraden lange im Spiel halten konnte. „Ich glaube es hat in keinem Drittel heute funktioniert. So ehrlich muss man miteinander sein. Das war heute nicht gut genug. Da ist es auch ziemlich wurscht wer kommt, ob das Straubing ist oder ein anderer Gegner. Dann reicht es nicht. Das darf uns in der Situation, in der wir uns befinden nicht passieren. Das ist sehr frustrierend. Es ist eine Menge, was auf dem Spiel steht. Die ganze Region fiebert mit und die Fans sind zu Recht stinksauer, weil Du Dich in der Situation einfach zerreißen musst. Du musst um Dein Leben spielen und da alles draußen lassen. Wenn Du da so von Straubing hergespielt wirst, dann ist es extrem frustrierend“, so Iserlohns Goalie nach direkt Spielende bei MagentaSport.

Mit rund 900 Fans im Rücken nach München, Fragezeichen hinter Michael Dal Colle

Das Wochenend-Programm der Roosters hat es in sich: Am Freitag steht das schwere Auswärtsspiel in München an und am Sonntag kommt es zum letzten Saisonvergleich gegen Bremerhaven am heimischen Seilersee.

Bereits am Donnerstagmittag brach der Iserlohner Tross gen bayerische Landeshauptstadt auf. Stürmer Michael Dal Colle, der gegen Straubing im Spielverlauf angeschlagen aufgeben musste, war nicht mit im Bus. Sportchef Franz-David Fritzmeier wollte am Telefon die Hoffnung auf einen Einsatz des Topscorers aber nicht ganz aufgeben. Der Kanadier wird in Iserlohn weiter behandelt und könnte nach München nachreisen.

Nach Spielende, so Franz-David Fritzmeier, hat das Trainerteam noch lange das Spiel gegen die Tigers analysiert. Am Donnerstagmorgen wurden dem Team die Fakten auf den Tisch gelegt und klar angesprochen. Nun wisse jeder, woran er ist. Fortan gilt der Fokus der Regeneration und der Vorbereitung auf das Spiel in München.

Roosters in dieser Saison bislang punktlos gegen München

Gegen die Red Bulls gab es direkt zum Saisonstart auf eigenem Eis eine „wilde“ 5:7 Niederlage, im November folgte eine 0:3 Heimniederlage und vor knapp zwei Monaten (Ehrung für Ex-Kapitän Michael Wolf) verloren die Sauerländer in München denkbar knapp mit 2:1. Unterstützt werden die Iserlohner vor Ort von rund 900 heimischen Schlachtenbummlern, die per Sonderzug anreisen werden. „Das ist super, es wird uns helfen und sollte für jeden von uns ein zusätzlicher Ansporn sein“, so Franz-David Fritzmeier.

Seit der Rückkehr von Trainer-Ikone Don Jackson haben die Red Bulls sieben Spiele in Serie gewinnen können. Ausgerechnet am Mittwochabend kassierten die Jackson-Schützlinge ihre erste Pleite in Nürnberg unter „Doni“, wie sie ihn in München liebevoll nennen. Mit dem 68- jährigen Meistermacher sind die Bayern wieder ein ernsthafter Titelkandidat. „Wir müssen von Beginn an ready sein“, fordert franz-David Fritzmeier höchste Konzentration und Bereitschaft von seinen Jungs ein. Zu sehr auf die Spiele der anderen Teams mag er nicht schauen. „Wir müssen uns auf uns und unsere Spiele konzentrieren. Das ist es, was wir beeinflussen können.“

Neben Nationaltorwart Mathias Niederberger ragen die beiden Top-Stürmer Chris DeSousa (48 Scorerpunkte) und Taro Hirose (41) aus dem mit Topstars gespickten Kader heraus.

Erstes Bully ist am Freitag im SAP-Garden um 19:30 Uhr.

