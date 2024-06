„Die FÃ¶rderung des Spitzensports in der Metropolregion Rhein-Ruhr begreifen wir als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung“ – Nach Borussia Dortmund im FuÃŸball steigt die Rheinmetall AG auch bei der DÃ¼sseldorfer EG ein

Düsseldorf. (PM DEG) Das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Düsseldorfer EG, und die Rheinmetall AG gehen künftig gemeinsame Wege. Zur Saison 2024/25...

Zur Saison 2024/25 wird der Düsseldorfer Technologiekonzern „Premium Partner“ des achtmaligen Deutschen Eishockey-Meisters. Die Kooperation ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Rheinmetall wird bei den Heimspielen auf Untereis-Flächen, auf Banden sowie weiteren Flächen präsent sein.

Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG: „Die Förderung des Spitzensports in der Metropolregion Rhein-Ruhr begreifen wir als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung ─ und das bereits seit vielen Jahren. Die DEG ist ein sportliches Aushängeschild Düsseldorfs und steht für Tradition und Leidenschaft. Eishockey ist ein bodenständiger und authentischer Sport, der unzählige Fans begeistert. Mit unserem Engagement wollen wir den Stadt-Sport und das gesellschaftliche Miteinander fördern. Und natürlich wollen wir Rheinmetall als attraktiven Arbeitgeber im Hightech-Bereich noch bekannter machen. Hierbei ist die DEG ein großer Sympathie-Träger und Multiplikator in der Region.“

Harald Wirtz, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Rheinmetall ist ein traditionsreiches Unternehmen sowie einer der wichtigsten und größten Arbeitgeber der Region. Für uns ist es daher eine Selbstverständlichkeit, dass Rheinmetall den Kreis unserer Partner erweitert. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, die uns dabei hilft, unsere künftigen Ziele zu erreichen. Es ist schön zu sehen, wie die Stadt Düsseldorf – auch dank unseres Oberbürgermeisters Stephan Keller – bei der Unterstützung des Sports zusammensteht.“

Für die Zukunft beabsichtigen die Partner, eine Vielzahl von Aktionen zusammen durchzuführen: So sollen im Rahmen eines Spieltag-Sponsorings nicht nur Mitarbeiter von Rheinmetall, sondern auch eine größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern in den PSD BANK DOME eingeladen werden. Darüber hinaus wollen sich Rheinmetall und die DEG künftig weiter in der Düsseldorfer Stadtgesellschaft engagieren, beispielsweise in Form von sozialen Projekten.

Über Rheinmetall

Der DAX-Konzern Rheinmetall ist seit 2022 Partner der Sportstadt Düsseldorf und engagiert sich als solcher bei verschiedenen Vereinen im Spitzensportbereich, darunter der Handball-Bundesligist Bergischer HC und der Tischtennis-Bundeligist Borussia Düsseldorf. Darüber hinaus ist Rheinmetall neuer „Champion Partner“ des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaften die weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens einen Umsatz von rund 7,2 Mrd. Euro.