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Home Deutschland DEL 2 ESV Kaufbeuren Nach Aus in Dresden: Andrew Yogan belegt die erste Kontingentstelle beim ESV Kaufbeuren
ESV KaufbeurenTransfer-News

Nach Aus in Dresden: Andrew Yogan belegt die erste Kontingentstelle beim ESV Kaufbeuren

7. Mai 20263 Mins read10
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Andrew Yogan von Dresdner Eislöwen - © Bruno Dietrich / City-Press
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat die erste von insgesamt drei Kontingentstellen für die Saison 2026/2027 mit dem US-Amerikaner Andrew Yogan belegt.

Mit diesem Transfer setzt der Club zudem ein kleines Ausrufezeichen.

Der 34-jährige Stürmer hat in den letzten fünf Jahren mit seinen Teams, dem HC Slovan Bratislava, den Eisbären Regensburg und den Dresdner Eislöwen, drei Meisterschaften gefeiert und war stets einer der internen Topscorer. In der Saison 2023/2024 wurde Andrew Yogan bei den Eisbären Regensburg von der DEL2 als Spieler des Jahres ausgezeichnet und war zu diesem Zeitpunkt auch der punktbeste Spieler der gesamten DEL2.

Seine ersten Stationen in Europa waren die ICEHL-Clubs HC Bozen, HC Innsbruck und Fehérvár AV19 sowie später der Dornbirner EC und die Graz99ers. In der multinationalen Liga machte er sich schnell einen Namen als zuverlässiger und starker Scorer. Zuletzt stand der 191 cm große Stürmer sogar in der DEL auf dem Eis. Nach der Meisterschaft und dem Aufstieg mit den Dresdner Eislöwen ging er den Weg in Deutschlands höchste Spielklasse mit und kam dort in 30 Spielen auf 13 Scorer-Punkte. Am Ende der Saison spielte er dann noch für die Stavanger Oilers in der ersten Liga Norwegens.

Nun erfolgt für Andrew Yogan der Wechsel zum ESV Kaufbeuren. Beim ESVK soll der US-Amerikaner eine wichtige Rolle im Team einnehmen und wird dabei mit der Rückennummer 12 auflaufen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Andrew Yogan: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir einen Spieler wie Andrew Yogan davon überzeugen konnten, nach Kaufbeuren zu wechseln. Er ist ein absoluter Top-Spieler und wird ein wichtiger Angelpunkt in unserer Mannschaft sein. Zudem hat er in den letzten Jahren in Deutschland und im Ausland bewiesen, dass er Titel gewinnen kann und dies auch immer sein Ziel ist. Für uns als Club und auch für unser Umfeld sollte dieser Transfer ein kleiner Fingerzeig sein.“

Danke, Andrew Yogan

Die Dresdner Eislöwen und Stürmer Andrew Yogan haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit endgültig zu beenden. Damit verlässt der US-Amerikaner den Club und schließt sich dem ESV Kaufbeuren an.

Zum Ende der vergangenen Saison hatten sich beide Seiten damals auf eine einvernehmliche Lösung verständigt, die es dem Angreifer ermöglichte, die Spielzeit beim norwegischen Erstligisten Stavanger Oilers fortzusetzen. Gleichzeitig bestand für Yogan die Option, zur neuen Saison nach Dresden zurückzukehren. Nach weiteren Gesprächen und einer gemeinsamen Neubewertung der Situation kamen die Dresdner Eislöwen und Andrew Yogan zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit vollständig zu beenden.

Yogan war im Sommer 2024 nach Dresden gewechselt und hatte in seiner ersten Saison großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. In der Hauptrunde 2024/25 erzielte der Angreifer in 37 Spielen 19 Tore und bereitete weitere 24 Treffer vor. In den anschließenden Playoffs kamen in 17 Partien sieben Tore und zwölf Assists hinzu. In der laufenden PENNY DEL-Saison absolvierte der 34-Jährige 30 Spiele und sammelte dabei acht Tore sowie fünf Vorlagen.

Jens Baxmann, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen: „Andrew hat in seiner Zeit in Dresden sportlich wie persönlich wichtige Impulse gesetzt und einen großen Anteil an der Meisterschaft gehabt. Nach offenen und vertrauensvollen Gesprächen haben wir uns nun darauf verständigt, die Zusammenarbeit endgültig zu beenden. Wir bedanken uns bei Andrew für seinen Einsatz im Trikot der Dresdner Eislöwen und wünschen ihm für seine weitere sportliche und private Zukunft alles Gute.“

Andrew Yogan: „Ich bin dem Club dankbar für die Unterstützung und die Verbindung, die wir in Dresden aufgebaut haben. Ich nehme viele positive Eindrücke mit und wünsche dem Standort und allen Fans nur das Beste.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Andrew Yogan für seine bisherigen Einsätze im Trikot der Blau-Weißen und wünschen ihm für seine Zeit beim ESV Kaufbeuren sowie für seine weitere sportliche Laufbahn alles Gute.

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