Nach Attacke gegen Kaufbeurens Tyson McLellan: Tyler Benson von den EC Kassel Huskies fÃ¼r drei Spiele gesperrt!

Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Tyler Benson ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 20.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 39:51 im Drittel des ESV Kaufbeuren, kurz nach der blauen Linie auf der Strafbankseite. Nachdem der Spieler #17 Tyler Benson von den EC Kassel Huskies mit der Scheibe ins Drittel geskatet war und einen Pass gespielt hat, erhielt er an der Bande von Spieler #91 Tyson McLellan einen Ellbogencheck. Daraufhin zog #17 Tyler Benson seinem Gegenspieler die Beine weg, sodass #91 McLellan zu Boden ging. AnschlieÃŸend kniete #91Tyson McLellan mit dem RÃ¼cken zu #17 Tyler Benson und erhielt von diesem einen Cross-Check in den RÃ¼cken. Der Spieler #17 Tyler Benson belieÃŸ es nicht dabei, sondern versetzte dem bereits am Boden liegenden Spieler #91Tyson McLellan einen weiteren Cross-Check von hinten. Nach Videobeweis sprachen die Schiedsrichter eine 5-Minuten-Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 59 aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.

â€¢ Der Spieler #17 Tyler Benson nahm rÃ¼cksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Der Kontakt erfolgte von hinten

â€¢ Der Spieler #17 Tyler Benson wandte Ã¼bermÃ¤ÃŸige und Ã¼berflÃ¼ssige Kraft an

â€¢ Der gegnerische Spieler war ahnungslos

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von drei (3) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.