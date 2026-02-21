Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Nach Attacke gegen Kaufbeurens Tyson McLellan: Tyler Benson von den EC Kassel Huskies fÃ¼r drei Spiele gesperrt!
! +Kassel Huskies

Nach Attacke gegen Kaufbeurens Tyson McLellan: Tyler Benson von den EC Kassel Huskies fÃ¼r drei Spiele gesperrt!

Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

21. Februar 20261 Mins read288
Share
Tyler Benson - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Share

Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Tyler Benson ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Spielbericht vom 20.02.2026
â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 39:51 im Drittel des ESV Kaufbeuren, kurz nach der blauen Linie auf der Strafbankseite. Nachdem der Spieler #17 Tyler Benson von den EC Kassel Huskies mit der Scheibe ins Drittel geskatet war und einen Pass gespielt hat, erhielt er an der Bande von Spieler #91 Tyson McLellan einen Ellbogencheck. Daraufhin zog #17 Tyler Benson seinem Gegenspieler die Beine weg, sodass #91 McLellan zu Boden ging. AnschlieÃŸend kniete #91Tyson McLellan mit dem RÃ¼cken zu #17 Tyler Benson und erhielt von diesem einen Cross-Check in den RÃ¼cken. Der Spieler #17 Tyler Benson belieÃŸ es nicht dabei, sondern versetzte dem bereits am Boden liegenden Spieler #91Tyson McLellan einen weiteren Cross-Check von hinten. Nach Videobeweis sprachen die Schiedsrichter eine 5-Minuten-Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 59 aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 59 vorliegt.
â€¢ Der Spieler #17 Tyler Benson nahm rÃ¼cksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf
â€¢ Der Kontakt erfolgte von hinten
â€¢ Der Spieler #17 Tyler Benson wandte Ã¼bermÃ¤ÃŸige und Ã¼berflÃ¼ssige Kraft an
â€¢ Der gegnerische Spieler war ahnungslos

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von drei (3) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
146
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Gute FÃ¼ssener Leistung beim 1:4 in Memmingen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV KaufbeurenKassel Huskies

Keine Punkte am Freitagabend: Huskies unterliegen Kaufbeuren

Kassel. (PM Huskies) Es war einer dieser Abende, an denen man schnell...

By21. Februar 2026
! +DÃ¼sseldorfer EGEV Landshut

DÃ¼sseldorfer EG setzt die Talfahrt fort: 3:4 Niederlage gegen den EV Landshut

DÃ¼sseldorf. (MR) Noch sechs Spiele sind in der DEL2 zu spielen, 18...

By20. Februar 2026
! +Die Drittelpause

„Die Drittelpause“: Den eigenen AnsprÃ¼chen nicht gerecht geworden

Man habe die internen Ziele erreicht, so der DEB am Mittwoch nach...

By20. Februar 2026
! +Fischtown PinguinsTransfer-News

„Wichtiger Baustein auf der Verteidigerposition“ – Fischtown Pinguins verlÃ¤ngern mit Rayan Bettahar â€“ U23-Verteidiger bleibt an Bord

Bremerhaven. (PM Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben den Vertrag mit...

By18. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten